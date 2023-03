GF Vip il pensiero della famiglia di Daniele su Oriana: l’indizio

La conoscenza tra Oriana e Daniele prosegue nella casa del Grande Fratello Vip e ora anche la famiglia di Dal Moro dice la sua sulla venezuelana

Oriana e Daniele continuano ad approfondire la loro conoscenza nella casa del Grande Fratello Vip e in tanti si chiedono cosa pensa la famiglia di Dal Moro sul rapporto dell’ex tronista con la venezuelana. La famiglia di Daniele è stata spesso citata nel corso della sua esperienza al GF VIP, dato il grande legame che ha con i suoi cari, che lo hanno sempre supportato nei momenti più delicati della sua vita, che non sono stati di certo pochi. Come dimenticare la lettera che sua madre gli ha inviato mesi fa, così da supportarlo nel percorso all’interno del reality show di Mediaset. Gli aveva detto come tutta la famiglia fosse orgogliosa di lui e del percorso portato avanti, nel rispetto dei suoi valori. Non si curano degli errori che ha commesso da giovane, consapevoli dell’uomo che è infine diventato. La mamma di Daniele Dal Moro è ciò che più conta al mondo per il vippone, come ha spiegato lui stesso, sottolineando che i suoi genitori lo conoscono alla perfezione, sapendo ogni dettaglio della sua vita. Nella puntata di ieri sera 6 marzo del GF Vip si è conosciuto finalmente il pensiero della mamma di Daniele Dal Moro su Oriana. Un piccolo indizio nella lettera ha infatti palesato che anche lei apprezza tantissimo la venezuelana, è bastato inserire una piccola frase “un beso, cariño” per comprendere quanto sia felice che suo figlio sia accanto ad Oriana. L’espressione è infatti tipica della Marzoli, diventata un tormentone nella casa del Grande Fratello Vip in questa edizione. Qualche giorno fa anche la sorella di Daniele Dal Moro ha espresso tutta la sua felicità nel vedere il fratello accanto ad Oriana e ha spiegato che è bastato vedere come Daniele spendesse del tempo a far capire il suo essere alla venezuelana per comprendere quanto suo fratello sia davvero interessato.

Chi è la sorella di Daniele Dal Moro

Oriana non piace soltanto alla mamma ma anche alla sorella di Daniele Dal Moro, Michela Dal Moro, che su Twitter si era espressa in maniera decisamente positiva nei riguardi della vippona. Il rapporto tra fratello e sorella è molto stretto, come dimostrato dal faccia a faccia avuto in trasmissione nel corso dela prima esperienza dell’ex di Uomini e Donne. Nata nel 1999, Michela Dal Moro ha 23 anni ed è diplomata presso il liceo artistico, attualmente impegnata in una specializzazione in Architettura a Milano. Così come il padre, anche lei si è cimentata nel mondo della politica, anche se a livello territoriale. Sul fronte lavorativo, infine, i suoi social evidenziano una collaborazione con One Shot Events, organizzazione che si occupa di organizzare eventi di vario genere. Adora viaggiare e il suo profilo Instagram restituisce l’immagine di una donna libera e piena di vita. Decisamente interessanti le immagini che la ritraggono in Africa, muovendosi attraverso svariate tappe, soprattutto in Senegal, fino ad arrivare a mostrare degli scatti di un villaggio. Testimonianze di vita reale e vissuta, il che fa di lei una vera viaggiatrice e non una frequentatrice assidua di resort che nulla hanno a che fare con il mondo concreto.