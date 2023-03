Uomini e Donne quando andrà in onda la scelta di Federico Nicotera in base al programma: la data della registrazione in tv

Dopo aver letto le anticipazioni la domanda dei fan è quando va in onda la scelta di Federico Nicotera a Uomini e Donne. La data è da segnare sul calendario per molti fan del dating show perché dopo anni si è creata particolare attenzione sul trono classico grazie proprio al feeling che si è visto fin dalla prima esterna tra Federico e Carola. Un percorso però più lungo del previsto che ha intrattenuto gli appassionati del programma ideato da Maria De Filippi e che è durato ben sei mesi da agosto a marzo, non proprio un’anomalia visto che già l’anno scorso avevano allungato a dismisura i tempi sia Luca Salatino che Matteo Ranieri. Se lo chef sta ancora con Soraia Allan Ceruti dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, non si può dire lo stesso dell’ex di Sophie Codegoni che anche in questo si è lasciato dopo pochi mesi con Valeria Cardone. I fan ovviamente si augurano una storia d’amore senza fine per Federico che ha scelto Carola in un’emozionante registrazione che ha visto l’ingegnere prendere finalmente la decisione che tutti si aspettavano. Non resta dunque che attendere quando andrà in onda la scelta di Federico Nicotera a Uomini e Donne ovvero giovedì 16 marzo a meno di cambiamenti in palinsesto in base ai tagli della prima registrazione dopo la morte di Maurizio Costanzo che ha visto protagoniste Lavinia e Gemma e che dovrebbe andare in onda da lunedì 13 a mercoledì 15.

Quando sceglie Lavinia a Uomini e Donne

Se per Federico Nicotera è finalmente giunta la tanto attesa scelta, non si può dire lo stesso di Lavinia Mauro che a Uomini e Donne sembra averci preso gusto a restare ben salda sulla poltrona rossa. La tronista sembra infatti ancora in alto mare nonostante anche in questo caso gran parte del pubblico pensa che la scelta sia abbastanza scontata e cioè Alessio Corvino. Quando infatti tutto lasciava presagire che Lavinia potesse finalmente fare la sua scelta, nelle ultime settimane tutto è tornato in discussione con i due corteggiatori che appaiono sempre più stanchi dell’indecisione da parte della tronista. Lavinia, incalzata dai due Alessio, ha anche motivato il perché di questo ritardo e perché non è ancora pronta a fare la sua scelta. Per la mora infatti il percorso con entrambi è iniziato solo da meno di un mese perché in precedenza nessuno dei due si era impegnato a mostrare interesse nei suoi confronti. In pratica per Lavinia il trono è come se fosse iniziato a febbraio dopo che Corvino e Campoli hanno incontrato sua madre che spiegando come è fatta caratterialmente la figlia li ha convinti a dare il meglio di sé per rubare il suo cuore. Anche nell’ultima registrazione però Lavinia non è sembrata chiara nelle sue intenzioni facendo un’esterna con Campoli ma lamentandosi con Corvino di non aver ricevuto un regalo per San Valentino. La richiesta della tronista ha suscitato la rabbia del casertano che ha ricevuto anche gli applausi da parte del pubblico e degli opinionisti. Attualmente si è tornati alla formazione iniziale di Uomini e Donne con tre tronisti: Lavinia, Nicole e Luca Daffré.