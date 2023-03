Anticipazioni Uomini e Donne la scelta di Federico Nicotera: che rabbia

Dopo tanta attesa è finalmente arrivato il momento della scelta di Federico Nicotera a Uomini e Donne: le anticipazioni sul destino di Carola e Alice

Il momento che tantissimi spettatori attendevano con ansia è finalmente arrivato: Federico Nicotera ha compiuto la sua scelta. Il tronista era ormai pronto da qualche settimana a fare la sua scelta, portando così a termine il suo percorso a Uomini e Donne, ma la registrazione è stata rinviata a causa della morte di Maurizio Costanzo ed è stata registrata il 7 marzo, giorno in cui è arrivato il fatidico momento dei petali rossi e che ha concluso così il trono dell’ingegnere aeronautico. In tutti questi mesi il tronista aveva ridotto la sua scelta a due ragazze, Carola Carpanelli e Alice Barisciani, irritando spesso il pubblico da casa per aver tentennato troppo a lungo quando ai più la decisione sembrava abbastanza scontata. Finalmente sappiamo dagli spoiler chi ha scelto Federico Nicotera, secondo le anticipazioni di Uomini e Donne di Lorenzo Pugnaloni. La scelta dell’ingegnere aeronautico è ricaduta su Carola, la bionda corteggiatrice non apprezzata in studio ma molto amata sui social. Il percorso della ragazza sembrava essersi interrotto circa un mese fa quando dopo l’ennesima esterna andata male e la volontà di Federico di uscire più volte con Alice, aveva deciso di lasciare il programma. Dopo un tira e molla appassionante, Carola era tornata in studio e ad un passo dalla decisione del tronista di far scendere i petali rossi, ha deciso di scrivergli una toccante lettera. Sono uscite anche ulteriori anticipazioni sul discorso di Nicotera alla sua scelta e possiamo confermarvi che Carola ha detto sì. In studio erano presenti la mamma e la sorella del tronista. Alice si aspettava di essere la non scelta e con la voce spezzata dal pianto ha salutato l’ingegnere aeronautico e Maria De Filippi. Federico ha deciso di non fare il solito discorso ma tramite dei pupazzetti e delle scritte, fino a fare entrare un peluche con la scritta “Sei la mia scelta”. Ovviamente un momento molto emozionante e Carola ha detto sì. Una sorta di liberazione per tanti utenti sui social perché nelle ultime settimane era tanta la rabbia nei confronti del tronista, un sentimento giustificato dal fatto che ormai da mesi era chiaro a tutti che la scelta fosse la bionda corteggiatrice che guardava con occhi diversi.

Il percorso di Federico Nicotera a Uomini e Donne

Si conclude, così, il percorso di Federico Nicotera a Uomini e Donne, il trono che forse ha più appassionato gli spettatori nella prima metà della stagione dello show di Maria De Filippi. Federico ha cominciato il suo percorso insieme agli altri tre tronisti Federico Dainese, Lavinia Mauro e Federica Aversano. Il giovane ha iniziato con qualche incertezza il suo percorso, non trovando subito la strada da seguire, almeno fino all’entrata in scena delle due corteggiatrici che avrebbero segnato la sua avventura a Uomini e Donne. Si tratta, chiaramente, di Carola e Alice, entrate in scena una dopo l’altra e subito a segno nel cuore del tronista. Prima di loro, Federico è uscito con Naomi, ma l’esterna tra loro non va benissimo. Le cose vanno molto meglio prima con Carola, e poi con Alice, che diventano presto le uniche due pretendenti per l’ingegnere aeronautico. Le due corteggiatrici sono molto diverse, Carola attrae moltissimo Federico, ma tra i due emergono spesso anche delle tensioni, che invece sono più rare con Alice, anche se il coinvolgimento sembra meno intenso. Con l’arrivo dell’anno nuovo, il trono di Federico vive un momento di svolta, perché il ragazzo si avvicina moltissimo ad Alice, provocando la rabbia di Carola, che vuole addirittura lasciare il programma, prima di essere convinta dallo stesso Nicotera a rimanere. Così, incalzato anche da Maria, Federico arriva a prendere la sua decisione, dopo aver vissuto un febbraio di riconciliazione con Carola e di continuo avvicinamento con Alice, vivendo le ultime esterne con entrambe per arrivare a prendere la giusta decisione. Come abbiamo visto, Federico ha scelto Carola Carpanelli e ora non resta che attendere che la registrazione della scelta vada in onda.