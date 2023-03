Roberto Cavalli figli chi sono con 3 donne diverse

Quanti figli ha Roberto Cavalli e da quante mogli diverse: è nato Giorgio ed ecco perché questo è un nome speciale per lo stilista italiano

Roberto Cavalli, 82 anni, è diventato padre per la sesta volta, ma i figli dello stilista famoso in tutto il mondo hanno madri diverse. Due mogli per Roberto Cavalli, che ha avuto ben cinque figli divisi in due matrimoni. Non conosciamo il nome della sua prima sposa, ben fuori dal mondo dello spettacolo e della moda. Di lei ha parlato lo stesso stilista in una vecchia intervista, sottolineando come fosse una ragazza italiana classica, così l’ha descritta. Molto carina e, viene da pensare, tradizionale nel mondo in cui era stata cresciuta, con i suoi genitori che sognavano un matrimonio con un medico o un avvocato, che potesse garantirle un futuro sereno e ricco. Al tempo lui non era altro che uno studente di scuola d’arte senza un soldo, o quasi, ma erano innamorati e dal primo matrimonio Roberto Cavalli ha avuto i due figli Tommaso e Cristiana, 58 anni. Si è sposato per la seconda volta nel 1980 e la nuova moglie dello stilista Cavalli è stata Eva Duringer, decisamente più nota della prima, considerando come si tratti di un’ex modella austriaca. Condividere lo stesso mondo lavorativo è stato particolarmente importante, considerando come lei sia divenuta in breve sua socia in affari. Ben 19 anni di differenza tra Roberto Cavalli e la moglie Eva Duringer, con lui che aveva 40 anni quando si è sposato per la seconda volta e lei 21. Importante l’impronta della modella nella rinascita della casa di moda Cavalli nel corso degli anni ’90, con la donna che ha avuto peso anche in altri investimenti della famiglia, allevando dei cavalli purosangue con il marito e possedendo vigneto nel Chianti, oltre a gestire una fabbrica di cioccolato. Nel corso degli anni insieme i due hanno avuto ben tre figli: Rachele, 40 anni, Robert, 29 anni, e Daniele 36 anni. Robert è stilista come il padre, mentre Daniele ha lasciato l’azienda di Roberto Cavalli nel 2014 dopo vissuti come direttore creativo del brand. Un rapporto che non è durato “in eterno”, come si sarebbe potuto pensare, e oggi Roberto Cavalli sta con la fidanzata Sandra Nilsson, non sua moglie ma madre del suo sesto figlio: Giorgio.

Roberto Cavalli, 82 anni, è padre per la sesta volta e la madre del suo ultimo figlio, Giorgio, è la fidanzata Sandra Nilsson, 37 anni. Una differenza d’età notevole tra i due, di ben 45 anni. Nata nel 1986, la sua ultima compagna è più giovane di alcuni dei figli del celebre stilista italiano. La scelta del nome è stata molto sentita, dal momento che il padre di Cavalli si chiamava Giorgio, che venne fucilato dai nazisti durante la strage di Cavriglia, quando lo stilista aveva appena quattro anni. La carriera di Sandra Nilson è decollata nel 2006, quando è stata premiata come la donna più bella di Svezia. Due anni dopo, invece, si è ritrovata a ricoprire il ruolo di playmate del mese per la rivista Playboy. La storia d’amore con Roberto Cavalli non ha avuto inizio di recente, anzi, con i due che stanno insieme da ben 15 anni, quando lei aveva 22 anni e lui 67.