Carolina Stramare chi è e quando è stata Miss

Chi è Carolina Stramare la Miss Italia protagonista di Pechino Express 2023 in coppia con Barbara Prezia nella squadra Le mediterranee

Una delle protagoniste di Pechino Express 2023 è sicuramente Carolina Stramare, Miss Italia che viaggia per la via delle Indie insieme a Barbara Prezia. Nata a Genova il 27 gennaio del 1999, Carolina cresce a Vigevano, in provincia di Pavia, e qui completa il suo percorso di studi diplomandosi al Liceo Linguistico. Dopo aver finito le scuole superiori, Carolina torna in Liguria per studiare all’Accademia di Belle Arti di Sanremo e intanto inizia a farsi strada come modella, lavorando con tantissimi brand e con diversi stilisti celebri in tutto il mondo. La moda è la grande passione di Carolina Stramare, che oltre alle collaborazioni come modella inizia a frequentare anche i canali dei concorsi di bellezza fino a che non arriva la svolta nel 2019, quando la concorrente di Pechino Express 2023 accede alle finali di Miss Italia e vince la kermesse, ottenendo ovviamente da questo trionfo una risonanza incredibile. Come per moltissime Miss Italia prima di lei, questa vetrina si rivela un incredibile trampolino di lancio, con Carolina Stramare che inizia a farsi strada anche in televisione. In particolare, la compagna di viaggio di Barbara Prezia a Pechino Express 2023 si afferma alla conduzione di programmi a tema sportivo sulla piattaforma Helbiz Live, che trasmette gare di Serie B e Serie C, vestendo, inoltre, anche i panni di co-conduttrice dell’edizione 2022 di Miss Italia, quella che ha incoronato Lavinia Abate. Inoltre, Carolina Stramare ha condotto alcune puntate di Scherzi a parte insieme a Enrico Papi, mentre nel 2021 la Miss ha dovuto rinunciare alla partecipazione all’Isola dei famosi per motivi familiari. Oggi, Carolina Stramare ha 24 anni e per lei è pronta un’altra grande avventura come concorrente di Pechino Express 2023.

Carolina Stramare a Miss Italia

Come detto, la svolta per la carriera di Carolina Stramare è arrivata nel 2019, grazie alla partecipazione a Miss Italia. Nello specifico, le finali di quell’edizione si sono svolte il 6 settembre presso il Palazzo del Turismo di Jesolo e a vincere, come abbiamo visto, è stata Carolina Stramare, che quando è stata premiata con la prestigiosa fascia di Miss Italia aveva 20 anni. La concorrente di Pechino Express 2023 si era guadagnata la possibilità di partecipare alle finali di Miss Italia grazie alla vittoria del titolo di Miss Lombardia e alla fine della kermesse ha chiuso davanti a Serena Petralia, rappresentante della Sicilia, e a Sevmi Tharuka Fernando, che invece proveniva dal Veneto. Nella top ten di quell’edizione di Miss Italia figura anche Caterina Di Fuccia, che nel 2019 ha chiuso al decimo posto, ma che nel 2021 è stata eletta Miss Universo Italia. Un’edizione molto ricca, dunque, che ha incoronato Carolina Stramare, che come abbiamo visto da quel momento in poi è diventata una grande protagonista del mondo dello spettacolo. Il trionfo a Miss Italia ha portato a Carolina anche un grande seguito sui social, come possiamo vedere dai quasi 500.000 followers che la concorrente di Pechino Express 2023 ha su Instagram. Tutto, per Carolina Stramare, ha avuto inizio da Miss Italia, dove con la sua straordinaria bellezza la modella si è imposta all’attenzione del pubblico, prima di consacrarsi con le successive esperienze.