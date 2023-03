Pechino Express 2023 dove vanno i concorrenti: itinerario e tappe

L’itinerario di Pechino Express 2023: dove vanno i concorrenti e tutte le tappe del viaggio in Oriente che dovranno compiere

Ha preso il via l’edizione 2023 di Pechino Express con i concorrenti pronti a una nuova avventura nel cuore del continente asiatico. Sono 9 le coppie di vip che dovranno sostenere il viaggio che, quest’anno, si articolerà con l’itinerario nella via delle indie, tra l’India, il Borneo Malese e la Cambogia, attraverso alcuni dei luoghi più suggestivi e misteriosi di questa affascinante parte del mondo. Condotto da Costantino della Gherardesca ed Enzo Miccio, Pechino Express 2023 vedrà sfidarsi nove coppie, a partire dalle attiviste Giorgia Soleri e Federippi, passando per gli avvocati Alessandra Demicheli e Lara Picardi, per gli Italo americani Joe Bastianich e Andrea Belfiore, per gli ipocondriaci Dario e Caterina Vergassola e per l’immancabile coppia madre-figlio composta da Martina Colombari e Achille Costacura. A concludere il quadro delle 9 coppie protagoniste di Pechino Express 2023 ci sono i novelli sposi Federica Pellegrini e Matteo Giunta, le mediterranee Carolina Stramare e Barbara Prezia, i siculi Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo e infine gli istruiti Maria Rosa Petolicchio e Andrea Di Piero. Questo è il cast dei partecipanti che hanno fatto l’esotico itinerario della via delle Indie a Pechino Express 2023.

Pechino Express 2023 le tappe

Dunque dove vanno i concorrenti di Pechino Express 2023 è ancora una volta in giro per l’Asia, iniziando il loro viaggio da una delle più grandi metropoli del mondo. Le tappe sono una decina e iniziano da Mumbai, la capitale dello stato indiano del Maharashtra, la città con la più alta densità di popolazione al mondo. Mumbai è una metropoli enorme, che accoglie oltre 22 milioni di abitanti ed è la tredicesima città più popolosa del mondo. Da questo enorme polo urbano, dunque, parte il viaggio dei protagonisti di Pechino Express, che poi da Mumbai si addentreranno nel cuore dell’India più rurale, dirigendosi verso sud nello stato del Kerala, uno dei poli più importanti dello stato asiatico. La seconda tappa è lo Stato più a sud dell’India ed è anche il più alfabetizzato del Paese, segnato da un alto tasso di sviluppo. Lo stato del Kerala è sicuramente uno dei luoghi più importanti per conoscere usi e costumi dell’India e la sua importanza è tale che National Geographic Traveller lo ha inserito tra le 50 mete dove andare almeno una volta nella vita.

Da qui, quindi, i concorrenti saranno protagonisti di un’ampia traversata per raggiungere il Borneo malese, isola situata nel sud-est asiatico che rappresenta sicuramente uno dei luoghi più affascinanti ed esotici del mondo, dove con la quarta tappa i protagonisti di Pechino Express 2023 verranno a contatto con l’immensa tradizione di questa parte del mondo. Dal Borneo Malese, i concorrenti dello show di Sky saliranno verso nord-est, fino a raggiungere la Cambogia, la tappa finale dell’itinerario di Pechino Express 2023. Qui, i concorrenti s’imbatteranno in tutti i luoghi più significativi di questo splendido stato, dalla capitale Phnom Penh alla spettacolare natura che circonda le città cambogiane. Quello di questa edizione del road reality avrà un viaggio davvero molto suggestivo, all’insegna della meraviglia della natura, ma anche delle grandi città come Mumbai, con un itinerario capace davvero di racchiudere tantissime meraviglie del continente asiatico.