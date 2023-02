Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri stanno ancora insieme? Parla lui

Le ultime notizie riguardo Damiano dei Maneskin e Giorgia Soleri: i fan si chiedono se stanno ancora insieme, l’indizio social del cantante

Si è parlato molto negli ultimi tempi sui social di Giorgia Soleri, che qualche giorno fa ha spento i suoi profili social in seguito agli ennesimi attacchi degli haters, volti ancora una volta a sminuire il dolore dell’influencer dovuto alla malattia cronica di cui soffre. Così, Giorgia Soleri è scomparsa dai social per un certo tempo, e ora vi ha fatto ritorno, ma quest’assenza ha fatto sorgere alcune domande ai fan, che hanno sospettato che la scomparsa dai social dell’influencer combaciasse con alcuni problemi di coppia con Damiano. Non è decisamente così, ma la storia d’amore tra Giorgia Soleri e il cantante dei Maneskin procede a gonfie vele, come testimonia una storia che qualche giorno fa ha messo il cantante romano. Rispondendo, involontariamente, una volta per tutte alle pressanti domande sulla sua storia con Giorgia Soleri, proprio durante il periodo di pausa dai social della fidanzata Damiano dei Maneskin ha pubblicato uno scatto a poche ore dalla cerimonia dei Grammy, definendo Giorgia l’amore della sua vita. Insomma, sembra evidente come le cose vadano alla grande tra i due, come testimoniano anche i tanti scatti che li vedono protagonisti sui social. I fan della coppia, dunque, possono stare tranquilli: tra i due non c’è stato alcun problema e l’idea di una crisi che era serpeggiata tra i social negli ultimi tempi non trova fondamenti, visto che Damiano e Giorgia continuano a vivere la loro storia d’amore.

Giorgia Soleri e la scomparsa dai social

Come detto, negli ultimi tempi si è parlato moltissimo di Giorgia Soleri e di uno dei temi che da sempre la riguardano da vicino: la sua malattia cronica. L’influencer soffre, infatti, di endometriosi, una malattia che colpisce le donne e che causa fortissimi dolori correlati al ciclo mestruale. La fidanzata di Damiano si batte con tutte le sue forze per togliere tutta la disinformazione che esiste intorno a questa malattia e che lei stessa ha assaggiato a più riprese. In molti, infatti, sottovalutano la portata di questa malattia cronica perché connessa ai dolori del ciclo, e gli attacchi che ha ricevuto Giorgia Soleri riguardano proprio questo aspetto. Dopo aver raccontato sui social come la malattia fosse tornata a farsi sentire causandole fortissimi dolori e costringendola a stare sveglia e saltare degli impegni, Giorgia Soleri ha ricevuto moltissimi messaggi di haters che l’hanno invitato a non esagerare, sminuendo e negando il suo dolore. Una situazione che comprensibilmente ha dato molto fastidio a Giorgia Soleri, che ha deciso così di chiudere temporaneamente i social, stanca di tutti questi attacchi mentre lei è costretto a soffrire a causa di una malattia di cui molti addirittura dubitano l’esistenza. Dopo un’assenza di qualche giorno, Giorgia Soleri ha riattivato i propri social ed è tornata alla sua attività online, necessaria per portare alla luce tutte le problematiche di una malattia che causa dolori e problemi a moltissime donne e intorno a cui regna ancora la più totale disinformazione.