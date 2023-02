Giorgia Soleri perché ha disattivato Instagram “sono piena”

Duro sfogo di Giorgia Soleri, che dopo le ennesime critiche ricevute per la sua malattia chiude i profili social in preda ai dolori

Ha raggiunto il limite la pazienza di Giorgia Soleri, celebre e influencer fidanzata di Damiano dei Maneskin, che dopo aver ricevuto per l’ennesima volta critiche da parte dei followers ha deciso di disattivare i suoi profili social, sia Instagram che Twitter. Poco prima di prendere questa decisione drastica, Giorgia Soleri aveva pubblicato un duro sfogo, raccontando di come la malattia di come soffre l’ha costretta a stare sveglia in piena notte, in preda al dolore, dovendo rinunciare anche a dei programmi che aveva. Come se non bastasse, Giorgia Soleri ha raccontato di aver anche ricevuto molti messaggi di persone che hanno sminuito o negato il suo dolore, senza avere la minima idea di cosa significa avere una malattia cronica, una cosa che la fidanzata di Damiano dei Maneskin ha ammesso di non augurare nemmeno al suo peggior nemico. Non è la prima volta, purtroppo, che si parla della malattia di Giorgia Soleri, un male che troppo spesso è stato snobbato e sottovalutato e che invece rappresenta un problema per moltissime donne. Dopo l’ennesimo dibattito che si è aperto in merito, Giorgia Soleri ha deciso di disattivare i suoi profili social, una scelta comprensibile considerando che, oltre che col dolore, l’influncer ha dovuto fare i conti con le polemiche inopportune delle persone.

Giorgia Soleri endometriosi

La malattia di cui soffre Giorgia Soleri è l’endometriosi, un male che colpisce circa il 10% delle donne, una percentuale davvero molto alta. La donna si è battuta moltissimo per creare dibattito intorno a questo tema e per combattere la disinformazione che la circonda. A lungo, l’endometriosi è stata regalata a semplice conseguenze dei dolori correlati al ciclo mestruale, parzialmente fisiologici per molte donne, ma non per questo da negare o da sottovalutare. Giorgia Soleri, da quando ha deciso di parlare dell’endometriosi, ha ricevuto moltissimi messaggi di donne che hanno raccontato la loro esperienza con la malattia. L’endometriosi è una malattia che colpisce le donne che si trovano in età riproduttiva ed è legata al ciclo mestruale in quanto colpisce le cellule dell’utero che, attraverso il sangue del ciclo, migrano nel corpo e vengono espulse. Questo movimento delle cellule uterine provoca delle lesioni infiammatorie molto forti che causano potenti dolori all’addome e fastidi correlati ad attività che riguardano quella zona del corpo come la minzione o i rapporti sessuali. Come detto, tantissime donne soffrono di endometriosi, ma questa malattia viene affrontata in maniera troppo blanda perché relegata alla “normale” presenza dei dolori mestruali. Da qualche tempo, fortunatamente, l’attenzione si è accesa intorno a questo tema, grazie al lavoro di persone come Giorgia Soleri, di altre personalità e associazioni dedicate, che hanno alimentato l’attenzione intorno all’endometriosi. Purtroppo, però, resta ancora dilagante la disinformazione intorno a questo tema e ciò ha portato Giorgia Soleri alla decisione di chiudere i social, chiaramente provata dai dolori e stanca di tutte le persone che si ostinano a negarli. L’augurio, ovviamente, è che la donna torni quanto prima in scena perché serve molta attività a sostegno di un tema intorno a cui c’è ancora tanta incertezza.