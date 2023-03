Carolina Stramare fidanzato: chi è Dusan Vlahovic

I dettagli della vita privata di Carolina Stramare: chi è Dusan Vlahovic, il calciatore al centro del gossip al fianco della protagonista di Pechino Express

Sin dal suo trionfo nel 2019 a Miss Italia, Carolina Stramare è divenuta una figura di riferimento nel mondo del gossip e, come spesso capita, è stata accomunata a diversi flirt. In ordine temporale, l’ultima fiamma della concorrente di Pechino Express 2023 sembra essere il calciatore della Juventus Dusan Vlahovic, uno dei principali volti della Serie A italiana, di cui Carolina Stramare ha parlato in diverse occasioni, senza però mai sbilanciarsi sul loro legame. Nato nel 2000, quindi di un anno più giovane rispetto alla Miss, Dusan Vlahovic è originario di Belgrado, in Serbia, e ha cominciato a giocare a calcio con le squadre della sua città, imponendosi come uno dei profili più interessanti del calcio serbo. Nel 2018 arriva il passaggio di Vlahovic in Serie A, alla Fiorentina, dove il serbo ha bisogno di due stagioni di ambientamento, prima della definitiva esplosione nella stagione 2020-2021. In quest’annata, l’attaccante slavo segna ben 21 gol in 37 partite, affermandosi come uno dei migliori giovani attaccanti in Europa. Nella stagione successiva si consuma il contestato passaggio di Vlahovic alla Juventus, nel gennaio 2022, ma in bianconero l’attaccante vive più difficoltà rispetto all’avventura in viola. oggi, Dusan Vlahovic è l’attaccante titolare della Juventus ma, complici anche le difficoltà della squadra bianconera, sta faticando a mantenere i livelli mostrati in Toscana, rimanendo però uno degli attaccanti più importanti del panorama europeo.

Carolina Stramare e Dusan Vlahovic storia d’amore

Come detto, il nome di Dusan Vlahovic negli ultimi tempi è stato affiancato a quello di Carolina Stramare, con cui il serbo avrebbe una relazione secondo diverse fonti. In realtà, dai due diretti interessati non è arrivata nessuna conferma, anche se la Miss ha parlato in diverse occasioni dell’attaccante. Il suo, però, è anche un parere qualificato, visto che la concorrente di Pechino Express 2023 è una nota appassionata di calcio e tifosa juventina, con all’attivo anche diverse esperienze alla guida di programmi di approfondimento calcistico sulla piattaforma Helbiz Live. Ad ogni modo, quando è uscita fuori la notizia del flirt con Dusan Vlahovic, Carolina Stramare ha preso le distanze da ciò che si è detto, rimarcando la volontà di non voler parlare della sua vita privata. Secondo le indiscrezioni del gossip, la storia d’amore tra Carolina Stramare e Dusan Vlahovic risale ai tempi in cui il serbo vestiva la maglia della Fiorentina, ma come detto non è mai arrivata alcuna conferma ufficiale. Insomma, intorno alla presunta storia d’amore tra l’attaccante e la Miss Italia del 2019 rimane un fitto mistero, ma la modella non ha mancato di commentare il momento difficile dell’attaccante, raccontando come il passaggio dalla Fiorentina alla Juventus sia stato, per il calciatore, un cambiamento enorme, difficile da metabolizzare e l’importanza che ha dovuto ricoprire immediatamente nei bianconeri, complici, come detto, le difficoltà della squadra, hanno finito per pesare sulle sue spalle. Vlahovic, secondo Carolina Stramare, tiene molto alla Juventus e queste difficoltà lo fanno stare male. Questo, in sostanza, l’intervento della concorrente di Pechino Express 2023, che ha parlato del momento di Vlahovic, continuando a non sbilanciarsi sul loro rapporto.