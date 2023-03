Che Dio ci aiuti 7 anticipazioni 9 marzo la rivelazione di Azzurra

Le anticipazioni di Che Dio ci aiuti 7, puntata del 9 marzo: addio Elia e la grande rivelazione di Azzurra

Le anticipazioni della puntata di stasera 9 marzo di Che Dio Ci Aiuti 7 vedono ancora al centro la storia tra Emiliano e Sara, ma non solo. Il primo episodio si intitola Sempre con te e vede Suor Teresa temporeggiare in merito alla chiamata ai Servizi Sociali per decidere il destino di Elia. Il bambino è pur sempre suo nipote e vorrebbe vederlo felice, ma soprattutto si è molto affezionata a lui e saperlo in una struttura, lontano e infelice, la ferisce dentro. Azzurra non può credere ai suoi occhi, stupita dal suo grande cambiamento, dopo il grande scetticismo iniziale. La domanda però resta sempre la stessa: qual è la scelta migliore per Elia? Nel frattempo Cate e Ludovica non vivono un momento facile, con la prima nervosissima per la nuova audizione al conservatorio, dalla quale dipenderà il suo futuro. Ludo, invece, non riesce a trovare l’uomo che potrebbe riuscire a scagionare sua madre. Sara prova ad aiutare Cate con la sua audizione, ma si ritrova a mettere nei guai Emiliano. Suor Costanza, intanto, torna in convento per far visita ad Azzurra, incontrando un vecchio amico, Umberto, che la spinge a ricordare un evento del suo passato.

Il secondo episodio si intitola La forma dell’amore ed è molto importante, dal momento che Elia incontra la sua nuova famiglia. Sembra ormai pronto a lasciare per sempre il convento. Suor Teresa, invece, mette in scena l’infanzia di Gesù e coinvolge sia Emiliano che Sara, così come Marco e Corinna, il che genera forti gelosie tra le coppie. Cate riesce a essere considerata per il conservatorio grazie al coro. Ludovica, intanto, scopre una verità su sua madre che ha dell’incredibile, il che la spinge a una scelta complessa. Azzurra ha infine una vera e propria rivelazione in merito a Sara e si chiede cosa sia giusto fare in questa situazione. Siamo a un passo dal finale di Che Dio ci aiuti 7 con l’ultima puntata prevista per il 16 marzo. Quella finale sarà di certo molto interessante, con gli episodi Dire, fare, impicciare e La ricerca della felicità, dal momento che ci sarà il ritorno di Elena Sofia Ricci come Suor Angela, per l’ultima volta.