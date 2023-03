Gf Vip provvedimento stasera chi rischia la squalifica VIDEO

Provvedimento disciplinare questa sera al Grande Fratello Vip per uno o più concorrenti: chi rischia l’eliminazione

Nella puntata di questa sera 9 marzo del GF Vip ci saranno duri provvedimenti come annunciato da Alfonso Signorini. Lo aveva promesso il conduttore e così è stato, non saranno più tollerate infrazioni nel reality dopo il comportamento avuto negli ultimi mesi dai concorrenti che ha allertato anche Pier Silvio Berlusconi. Per questo anche stasera ci saranno provvedimenti nei confronti della Casa, non è stato precisato se ci sarà una squalifica o la decisione riguarderà il budget ma sui social già si fanno numerose ipotesi perché ovviamente anche in questi giorni non sono mancati dei comportamenti ritenuti al limite. Un’altra ipotesi prevede che qualche concorrente possa essere mandato al televoto d’ufficio così come avvenuto per i protagonisti del van gate o addirittura che venga aperto un televoto flash per decidere se qualcuno possa restare o meno in gioco così come avvenuto con Elenoire Ferruzzi. I duri provvedimenti annunciati da Alfonso Signorini arrivano pochi giorni dopo le parole dello stesso conduttore che aveva fatto sapere a tutti che qualsiasi tipo di infrazione sarebbe stata punita. Una conseguenza diretta di quanto avvenuto qualche settimana fa e che è stato denominato van gate con protagonisti Edoardo Donnamaria, Tavassi, Micol e Nicole Murgia. In precedenza sono stati tantissimi i comportamenti notati spesso sui social e non puniti dal GF come parlare senza microfono o coprendosi per non farsi riprendere dalla telecamere. Negli ultimi giorni il clima sembrava più sereno ma nonostante i tanti avvertimenti c’è chi ha infranto le regole

Gf Vip le ipotesi sul provvedimento

Da quando Alfonso Signorini ha annunciato duri provvedimenti per la puntata di stasera 9 marzo, sui social si sono scatenate le ipotesi su quale concorrente possa aver violato il regolamento. Il primo nome è quello di Edoardo Donnamaria che potrebbe essere punito per il suo comportamento nei confronti di Antonella. Un video pubblicato da molti account hanno messo in evidenza lo sfogo del volto di Forum nei confronti della Fiordelisi a causa di un panino. Epiteti volgari che vanno contro le richieste della produzione che già una settimana ha preteso dai concorrenti un linguaggio appropriato e non sopra le righe. L’episodio è avvenuto proprio nella giornata della festa della donna e già prima dell’annuncio di Signorini tanti fandom avevano richiesto la squalifica diffondendo il video sui social. Donnamaria potrebbe essere punito anche per “la capanna” costruita nel salone per appartarsi con Antonella Fiordelisi anche se fin dai tempi della prima storica edizione del Grande Fratello sono stati utilizzati questi metodi per aggirare le telecamere e avere intimità così come fatto all’epoca da Pietro Taricone e Cristina Quaranta. In questo caso la punizione sarebbe anche per l’ex schermitrice perché entrambi hanno tolto i microfoni. I duri provvedimenti del GF Vip, secondo altre ipotesi apparse sui social, potrebbero colpire Giaele, Micol e Oriana per essere uscito in giardinetto nonostante il divieto da parte della produzione. La maggioranza però ritiene che alla fine non ci saranno squalifiche, televoti flash o nomination d’ufficio ma semplicemente, anche in questo, come provvedimento si deciderà di abbassare drasticamente il budget per dare un segnale importante a tutti i concorrenti.