Chi è uscito ieri sera 9 marzo Grande Fratello Vip: nomination

Chi è stato eliminato ieri sera al GF Vip dopo la squalifica di Edoardo Donnamaria: le nomination in quattro al televoto

Sette concorrenti erano al televoto nella puntata di ieri sera 9 marzo al Grande Fratello Vip in una serata che ha visto anche la squalifica di Edoardo Donnamaria per comportamenti scorretti. Sono quindi due, a conti fatti, gli eliminati con uno dei concorrenti estromesso dal pubblico tramite il televoto. In lizza c’erano Antonella, Nikita, Alberto, Giaele, Onestini, Davide e Milena e a vincere con la percentuale più alta di tutti è stata la Fiordelisi che ha ottenuto il 31% dei voti, un grande riscontro per l’ex schermitrice che però ha trascorso gran parte della puntata di ieri sera 9 marzo in lacrime per la squalifica di Donnamaria. Secondo posto per Nikita che conferma ancora una volta di essere tra le più apprezzate di questa edizione ottenendo il 25% delle preferenze e superando l’ennesima nomination. Giaele, Alberto e Onestini sono racchiusi in pochi punti percentuale con Luca che ha raggiunto il 10%, De Pisis che ha ottenuto l’11%, mentre la moglie di Brad è arrivata al 12%. Chi è stato eliminato ieri sera nella puntata del 9 marzo del Grande Fratello Vip è stato Davide che ha ottenuto solo il 4%, mentre Milena si è salvata conquistando il 7%. Donadei aveva con sé il bussolotto con il possibile biglietto di ritorno ma purtroppo per lui non c’è stata una nuova occasione, ha pescato infatti il messaggio che ha attestato la sua eliminazione definitiva dal Grande Fratello Vip.

GF Vip cosa è successo ieri sera 9 marzo

È partita con il botto la puntata di ieri sera 9 marzo del Grande Fratello VIP con due provvedimenti che hanno cambiato radicalmente la vita nella casa. Edoardo Tavassi è stato ammonito per aver lanciato con rabbia una stecca da biliardo dopo una partita persa, una scelta che mette a rischio il fratello di Guendalina che ora non può più sbagliare. Chi però ha subito il provvedimento peggiore è stato Edoardo Donnamaria che ha ricevuto la squalifica immediata dal Grande Fratello Vip per il suo atteggiamento aggressivo nei confronti di Antonella avuto proprio 24 ore prima a causa di un motivo davvero futile, un panino. Dopo le decisioni della produzione, nella puntata di ieri sera 9 marzo del GF Vip si è passati poi a parlare degli ultimi giorni dei concorrenti e in particolare di Oriana e Daniele che ormai sembrano aver chiuso ogni possibilità di frequentazione. La venezuelana non riesce più a comprendere gli atteggiamenti dell’ex tronista ed è stanca perché non riceve le attenzioni che vorrebbe. Dal Moro non accetta le critiche e anzi ritiene di aver fatto tanto in queste settimane. I due hanno proseguito a litigare più volte durante la puntata anche durante altri blocchi e quando c’erano altri concorrenti di mezzo. In particolare Daniele ha rivelato che non si è più avvicinato a Nikita per confrontarsi con lei perché Oriana è gelosa anche se non ha mai avuto comportamenti maliziosi come lei con Onestini, insomma tra i due la gelosia è evidente. Dopo il blocco dedicato agli Oriele, si è parlato ancora una volta di Nikita e Onestini con la Pelizon ancora alle prese con la cotta per Luca. Sa che non ci sarà niente ma la convivenza a volte la spinge a pensare ai bei momenti trascorsi con lui. Su questo argomento c’è stato un confronto con Ivana che ha voluto precisare che con Onestini c’è stato solo un arrivederci, successivamente il confronto c’è stato tra Luca e Nikita con l’ex tronista che si è detto stanco di sentire sempre lo stesso discorso. Tre le sorprese nella puntata di ieri sera 9 marzo del Grande Fratello Vip: Tavassi ha parlato della nonna scomparsa rivedendo delle vecchie foto con lei, Milena ha avuto la visita di Manila Nazzaro che le ha dato tutto il supporto necessario per proseguire il suo percorso e infine Davide ha ricevuto una lettera dalla mamma.

GF Vip chi è stato nominato 9 marzo

Così come nelle ultime puntate, anche nella puntata di ieri sera 9 marzo del GF Vip le nomination sono state fatte con i piramidali. Giaele ha iniziato pescando il rosso e andando in confessionale dove ha deciso di nominare Nikita perché non c’è nessun rapporto tra le due. È toccato poi a Daniele che ha fatto il nome di Giaele perché gli rivolge la parola solo per parlare della sua relazione con Oriana e proprio sulla venezuelana ha spiegato più volte che non accetta le sue critiche e che è sempre stato sincero con lei. Sul fronte nomination è stato poi il turno di Alberto che ha scelto Andrea perché lo vede un po’ più assente e non ha tante cose in comune con lui. Anche Nikita ha scelto Andrea perché non nota apertura nei suoi confronti, Micol sceglie Nikita perché sono tutti suoi amici tranne la Pelizon. Nella puntata di ieri sera 9 marzo del Grande Fratello Vip è stato poi il turno di Andrea che ha confermato la sua nomination a Nikita, mentre Antonella ha fatto il nome di Daniele perché non c’è rapporto tra i due, come sempre Onestini ha scelto Nikita specificando però che non c’è rancore nei suoi confronti. In confessionale anche Milena nomina la Pelizon perché non riesce a capire il suo comportamento incentrato sul fare e disfare. Le nomination di ieri sera 9 marzo si sono concluse con quelle di Tavassi e Oriana: Edoardo ha fatto il nome di Nikita specificando che non crede sia una brutta persona ma molto costruita, la Marzoli invece sceglie Andrea perché Nikita ha preso tante nomination e quindi come strategia sceglie Maestrelli. I nominati della puntata di ieri sera 9 marzo del GF Vip sono Nikita ancora una volta la più nominata con sei voti, Andrea, Daniele e Giaele.