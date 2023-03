GF Vip il messaggio di Antonella ad Edoardo dopo la squalifica

Dopo la squalifica Antonella ha voluto scrivere un messaggio a Edoardo Donnamaria da inserire nella sua valigia

Dopo la squalifica di Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi ha deciso al termine della puntata di mandare un messaggio al suo fidanzato. Un bigliettino scritto con il pennarello e lasciato in valigia prima di portare tutto in magazzino e affidarlo alla produzione che si occuperà di recapitarlo al volto di Forum. Del resto la squalifica di Donnamaria è arrivata come un fulmine a ciel sereno nella puntata di ieri sera 9 marzo del Grande Fratello Vip. Uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione e parte dei Donnalisi ha dovuto lasciare il programma a causa del provvedimento deciso dalla produzione e dovuto ad un comportamento aggressivo da parte del ragazzo. L’episodio è avvenuto solo 24 ore prima della scelta da parte del GF Vip e arriva dopo altri richiami che lo stesso Donnamaria aveva ricevuto nelle ultime settimane dopo il famoso van gate. Nel corso dei giorni la produzione ha deciso di non tollerare più violazioni del regolamento e soprattutto determinati atteggiamenti ritenuti eccessivi per il pubblico da casa. A farne le spese è stato Edoardo Donnamaria che è stato salutato da Antonella in lacrime per quanto successo. La Fiordelisi ha vissuto tutta la puntata con la tristezza nel cuore e appena si è conclusa la messa in onda si è appartata nella stanza e ha scritto un biglietto al suo Edoardo. Questa la frase: “Abbiamo la stessa foto. La guarderò fino a quanto non ti rivedrò. Ti amo. Aspettami. Mio”

GF Vip le reazioni post puntata dopo la squalifica di Donnamaria

Il post puntata del 9 marzo del Grande Fratello Vip è stato caratterizzato da una furiosa litigata tra Oriana e Daniele che hanno costretto la regia alla censura. In precedenza però si è potuto vedere Antonella in lacrime e disperata per la squalifica di Edoardo, da sola con addosso una camicia del suo fidanzato subito dopo aver scritto il bigliettino. Tavassi e Micol si sono spostati in giardinetto e insieme a Onestini, che li ha raggiunti dopo poco, hanno commentato quanto successo al loro amico. Edoardo ha immaginato che Donnamaria fosse tornato a casa e si stesse godendo gli highlights della partita della Roma. Il suo rimpianto è di non aver fermato in tempo il volto di Forum durante il suo sfogo che gli è costato l’addio alla casa. Tavassi ha ricordato come lo stesso Donnamaria gli avesse spiegato di essere nel mirino dopo la questione van gate e una serie di atteggiamenti ritenuti eccessivi da parte della produzione ma che non si aspettava una squalifica in questo momento. Infatti insieme a Micol hanno ricordato di come lo stesso Edoardo avesse sperato di arrivare in finale con loro, soluzione che aveva ipotizzato facendo alcuni calcoli proprio nelle ore precedenti alla puntata del 9 marzo. Onestini ha cercato di consolare Tavassi spiegando che sicuramente Donnamaria farà il tifo per lui e che deve pensare solo a quanto succederà dopo la fine del Grande Fratello Vip, cosa che avverrà tra meno di un mese. Tavassi ha concluso spiegando quanto si sia legato a Edoardo: “Qua ti affezioni troppo alla gente, qua ormai io mi sono creato una famiglia mia te, lei (Micol), Oriana, e lui.. Quelle persone che se dovessero andare io mi sento male”