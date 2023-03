Franco Nero moglie e figli: tutte le donne dell’attore

I dettagli sulla vita privata di Franco Nero: la travagliata storia d’amore con Vanessa Redgrave e i figli dell’attore di Django

Francesco Clemente Giuseppe Sparanero, in arte Franco Nero, è uno dei grandissimi nomi del cinema italiano, con all’attivo anche una candidatura per un Golden Globe. Il celebre attore e regista è stato spesso anche al centro del gossip, a partire dalla sua relazione con la celebre attrice Vanessa Redgrave, che Nero ha conosciuto nel 1967 sul set del film Camelot, pellicola che gli è valsa la prestigiosa candidatura ai Golden Globe. All’epoca la loro storia d’amore fece emozionare molti fan e fu arricchita dalla nascita anche di Carlo Gabriel Nero, venuto al mondo a Londra nel settembre del 1969. Il figlio di Franco Nero e Vanessa Redgrave ha percorso la strada dei genitori, cimentandosi anche lui nel cinema, ma come regista e sceneggiatore e curiosamente nel film The Fever ha anche diretto proprio sua madre. Tornando a Franco Nero, diversi anni dopo la fine della storia con Vanessa Redgrave nella sua vita è arrivata un’altra donna, Mauricia Mena, con cui l’attore ha avuto un altro figlio: Francesco. Qualche anno prima di conoscere Mauricia durante le riprese di un film a Cartagena, però, Franco Nero aveva avuto anche un altro figlio, Frank, che però l’attore ha riconosciuto solo in un secondo momento. Tre figli con tre donne diverse per Franco Nero, ma la straordinaria parabola dell’attore lo ha riportato al punto d’inizio, visto che negli anni 2000 il volto di Django si è riconciliato col suo grande amore, Vanessa Redgrave, con cui si è sposato.

Franco Nero e Vanessa Redgrave la storia d’amore

Come detto, la grande storia d’amore tra Franco Nero e Vanessa Redgrave nasce sul finire degli anni ’60, sul set del film Camelot, dove l’attore interpreta Lancillotto e l’attrice veste i panni di Ginevra. Come i due protagonisti del ciclo arturiano, Franco e Vanessa s’innamorano e vivono la loro passione dando alla luce, nel 1969, anche il loro figlio Carlo. Dell’amore tra Franco Nero e Vanessa Redgrave si è parlato tantissimo, anche perché lei era sposata con Tony Richardson e aveva due figlie e inoltre era una figlia d’arte, di alto lignaggio, mentre Franco Nero era un giovane attore che si affacciava in quel momento sulle scene. La loro passione, per quanto intensa, è bruciata in fretta e i due si sono lasciati qualche anno dopo. Vanessa Redgrave si è sposata con l’attore Timothy Dalton, mentre Franco Nero, come abbiamo visto, ha avuto due figli. Alla fine, dopo parecchi anni, le strade dei due attori si sono incorciate di nuove, stavolta lontano da occhi indiscreti. Nel 2006 Franco Nero e Vanessa Redgrave si sono sposati, svelando la notizia però solo nel 2010 alla BBC. In quell’occasione, Vanessa ha raccontato che un ruolo fondamentale nella cerimonia è stato vestito proprio dal figlio Carlo, che ha messo l’anello al dito della madre. Da quel momento Franco Nero e Vanessa Redgrave hanno vissuto la loro vita insieme, alternando momenti più tranquilli ad altri un po’ più turbolenti, ma senza perdere mai l’intenso legame che li unisce, che come un filo molto lungo va dal set di Camelot al loro matrimonio cinquanta anni dopo e che non si è spezzato nemmeno con la lontananza.