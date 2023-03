Madalina Ghenea chi è il padre di sua figlia

Tanti amori per Madalina Ghenea ma chi è il padre di sua figlai Charlotte: scopriamo la storia tormentata, tra tradimenti e ospedale

La splendida modella Madalina Ghenea, 35 anni, è mamma della giovane Charlotte, che è nata nel 2017 e ha oggi 4 anni. Il padre della piccola è un noto imprenditore milionario rumeno, Matei Stratan, con il quale la modella iniziò una storia d’amore nel 2016. Le cose non sono però andate come sperava, dal momento che la coppia si è definitivamente separata a marzo 2019, quando hanno preso strade diverse, appena due anni dopo la nascita di Charlotte. Il motivo della rottura tra Madalina Ghenea e il padre di sua figlia è da rintracciare nei ripetuti, presunti, tradimenti dell’uomo. Proviamo però a capire chi è Matei Stratan, che nel 2016 è stato al centro di svariati scatti social della splendida modella rumena, che lo ha così presentato ai suoi follower, mostrandolo in maniera pubblica all’Ischia Global Film & Music Fest. L’amore è tornato nella sua vita dopo la fine della storia con Philipp Plein. Più grande di lei di 8 anni, Matei Stratan ha studiato tra Londra e Stati Uniti, così da trovare la propria posizione nel mondo, potendo aiutare gli affari della sua ricca famiglia, accrescendoli. Il patrimonio dei suoi genitori si aggirava intorno ai 200 milioni di euro, al tempo dell’inizio della relazione con Madalina Ghenea. Tutto ciò ne fa uno degli uomini più ricchi di Romania, principalmente grazie al suo lavoro però, dal momento che intende farsi da solo, sfruttando al meglio le chance ottenute grazie alla propria famiglia. Ha fondato un’azienda che produce colonne sonore per film, dopo essersi laureato presso la London Metropolitan University. Il padre della figlia di Madalina Ghenea ha una difficile storia ospedaliera alle spalle, dal momento che alcuni anni fa iniziò di colpo a tossire sangue. È accaduto mentre era in visita a Dubai, giunto proprio per trovare proprio la modella e la loro figlia Charlotte, prendendosi una pausa dal lavoro. Stress e stanchezza pare fossero la causa principale del suo malessere, non avendo mai smesso di lavorare per tre anni di fila. Un attacco di ulcera lo ha quasi ucciso, costringendolo a subire due operazioni chirurgiche, per poi sottoporsi a una rigida dieta per molto tempo. Un grande amore, il loro, che la coppia pensava di coronare con il matrimonio nel 2018, ma tutto saltò a causa di problemi burocratici non meglio precisati, per poi incappare in una profonda crisi, terminata con la rottura, nonostante una figlia avuta insieme facesse pensare a ben altro esito.

Madalina Ghenea fidanzato

Tanti i flirt attribuiti a Madalina Ghenea, alcuni veri e altri del tutto falsi. Proprio nel 2019, anno dell’addio al padre di sua figlia, sembrava star frequentando Leonardo Del Vecchio, figlio del proprietario di Luxottica. Nel 2020 invece il suo nome è stato posto al fianco di Nicolò Zaniolo, ma lei ha poi smentito tutto, con tanto di comunicato ufficiale, sottolineando come si fossero visti appena una volta. Nessun uomo può essere ritratto al suo fianco senza scatenare voci in merito a possibili flirt o grandi amori, com’è accaduto per un breve periodo con Ed Westwick, ex celebrità di Gossip Girl, immortalato in uno scatto su Instagram dalla modella rumena. I due sembravano molto uniti nella foto online, ma la verità è che hanno soltanto condiviso il set di un film, come spiegato proprio da lei nel post. La pellicola è Deep Fear, thriller del genere “B Movie” alquanto apprezzato, uscito proprio lo scorso anno. Madalina Ghenea è fidanzata oggi? La risposta sembra essere di no, con la modella impegnata su svariati set e passerelle, ma soprattutto nel suo ruolo più importante, quello di mamma di Charlotte.