Piero Chiambretti compagna chi è Federica Laviosa

Chi è Federica Laviosa ex compagna di Piero Chiambretti: la storia d’amore e la battaglia per la figlia dopo la rottura

Si chiama Federica Laviosa l’ex compagna di Piero Chiambretti, uno dei volti più celebri della televisione italiana. Il conduttore televisivo si è fidanzato con Federica Laviosa nel 2009, dopo la fine della sua storia d’amore con Ingrid Muccitelli. Due anni dopo essersi messi insieme, il 26 maggio 2011, Piero Chiambretti e Federica Laviosa hanno avuto la loro prima e unica figlia: Margherita. Dell’ex compagna di Piero Chiambretti in realtà si sa molto poco: la donna non fa parte del mondo dello spettacolo e, anche durante gli anni passati al fianco del conduttore, si è fatta vedere molto poco in pubblico. La storia d’amore tra Chiambretti e Federica è poi terminata nel 2016 e a maggior ragione dopo la rottura col grande protagonista del mondo dello spettacolo la donna è rimasta molto lontana dai riflettori, anche se in alcune occasioni è finita al centro delle cronache, in particolare nei resoconti della battaglia legale che i due ex fidanzati hanno combattuto per la figlia Margherita. Al di là di questo evento che ha attirato il mirino del gossip, non ci sono informazioni note sull’ex compagna di Piero Chiambretti.

Piero Chiambretti Federica Laviosa la storia d’amore

Come detto, Piero Chiambretti e Federica Laviosa si sono conosciuti nel 2009 e nel 2011 hanno avuto la loro figlia Margherita. Complice anche la riservatezza della donna, i due non sono apparsi moltissimo in pubblico, ma sono diventati protagonisti dopo la fine della loro storia d’amore. La rottura tra Chiambretti e la sua ex compagna risale al 2016, dopo di che, nello scorso ottobre, si è parlato molto sui principali organi di stampa della battaglia legale tra i due ex compagni. La Stampa e altri organi d’informazione hanno tratteggiato bene la vicenda, raccontando come il conduttore avesse chiesto un taglio dell’assegno mensile che doveva riconoscere all’ex compagna per le spese di sostegno alla figlia. In virtù del peggioramento delle sue condizioni economiche, il conduttore, stando alla ricostruzione, avrebbe chiesto il passaggio da 3000 a 800 euro di assegno mensile, ma si è visto rifiutare la richiesta dal tribunale civile di Torino, che ha sostenuto che non ci fosse un peggioramento delle condizioni economiche tale da avallare il taglio dell’assegno mensile. Questa decisione risale qualche mese fa, all’ottobre 2022, dopo di ché non è chiaro se il conduttore abbia deciso di ricorrere in appello per conseguire la propria richiesta o se la battaglia legale sia terminata lì. Ad ogni modo, a margine della vicenda sono intervenuti anche i due diretti interessati, con Chiambretti che, con una lunga intervista a Oggi, ha raccontato di non aver gradito il modo in cui è stato dipinto dall’opinione pubblica, mentre l’ex compagna, affidandosi a La Stampa, ha voluto stemperare gli animi, sostenendo di augurare ogni bene possibile all’ex compagno e tornando anche sulla loro storia d’amore, riconoscendo che, vedendola a posteriori, si trattava più di dipendenza affettiva che di vero amore. Per i due, comunque, l’obiettivo principale è quello di garantire il bene della piccola Margherita e sicuramente lavoreranno di comune accordo per raggiungerlo.