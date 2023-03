Amici 22 Benedetta sostituisce Francesca Tocca: la verità fa discutere

Amici 22 è uscita prima del serale Benedetta Vari che però ha conquistato un ruolo da ballerina: che fine ha fatto Francesca Tocca

Ad Amici 22 dopo la notizia di chi è stato eliminato dal serale arrivata nel daytime di domenica 12 marzo si è creato un misunderstanding su Francesca Tocca a tal punto che la gente si chiede che fine ha fatto la moglie di Raimondo Todaro e se parteciperà al serale. Complice di questa domanda dei fan sulla ballerina di latino, il contratto fatto a Benedetta Vari su annuncio di Maria De Filippi. L’allieva è sì uscita dalla scuola di Amici e dunque non potrà concorrere al serale ma potrà partecipare come co-danzatrice fino a quando Mattia non sarà eliminato. Attenzione questo significa, come è stato sottolineato più volte dalla conduttrice, che non solo la Vari non è una concorrente ma non è neppure una professionista e allora come è possibile che le è stato fatto un contratto da ballerina si chiede il pubblico da casa visto che non era mai successo finora all’interno del programma una riconferma così particolare. La risposta è stata data ancora una volta dalla De Filippi: Benedetta è stata presa con contratto a tempo determinato perché ballerà i passi a due di latino americano con Mattia Zenzola che invece è un concorrente del serale ma neanche lei potrà avere contatti con i ballerini professionisti. Le norme Covid stringenti adottate all’interno della scuola di Amici 22 impongono infatti che gli allievi nella bolla in cui sono stati inseriti per non contrarre il virus non possano avere contatti con l’esterno dunque c’è un plexiglass quando parlano con i professori tanto quando si allenano in palestra. Così è stata data la possibilità anche a Mattia di poter gareggiare nei passi a due tipici della sua disciplina, il latino, e a Benedetta di digerire con più facilità l’eliminazione dal serale data anche la sua storia personale complessa.

A questo punto ci si chiede che fine ha fatto Francesca Tocca ad Amici visto il contratto a Benedetta e dato che non si vede da un po’ esibirsi nello studio del daytime in particolare con Mattia Zenzola nei consueti passi a due con plexiglass. Sulla moglie di Raimondo Todaro sono state fatte tantissime ipotesi tra le più disparate, la prima cosa che va chiarita è che Benedetta non sostituisce Francesca Tocca anche se ci sono diverse polemiche riguardo al contratto fatto alla Vari. Fa discutere sui social questa scelta che da molti viene identificata come un’ammissione al serale con stipendio che la vede in sostanza come visibilità alla pari degli altri ballerini e anche guadagnare rispetto invece a chi è stato eliminato definitivamente. Inoltre viene spesso contestata la scelta di continuare con le norme Covid e non far ballare i professionisti con gli allievi. Tornando a Francesca Tocca non c’è nessuna comunicazione ufficiale sulla sua non partecipazione al serale come professionista e non ci sono dichiarazioni social da parte sua e nemmeno da parte di suo marito riguardo alla loro situazione sentimentale. Si rincorrono infatti da un po’ i gossip sul fatto che la ballerina di latino e Raimondo Todaro si siano lasciati o che siano in crisi, motivo di allontanamento della Tocca dal talent show. C’è anche un’altra ipotesi che Francesca sia incinta e che non abbiano ancora voglia di comunicare la notizia.