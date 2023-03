GF Vip Edoardo Donnamaria ricoverato: la foto del padre preoccupa i fan

Cosa è successo a Edoardo Donnamaria del GF Vip che è stato ricoverato secondo una foto su Twitter pubblicata dal padre Vincenzo

Fan in allarme che si chiedono cosa è successo a Edoardo Donnamaria del GF Vip tra l’altro la fonte è ufficiale. Il Donnalisi appare, come ricoverato, sul lettino di uno studio medico o di un ospedale in una foto pubblicata su Twitter dal padre, il noto avvocato Vincenzo Donnamaria. I genitori del concorrente squalificato dal Grande Fratello Vip sono stati molto presenti durante il suo percorso con diverse apparizioni come ospiti sia con un forte supporto dall’esterno in trasmissioni televisivi e sui social. Così con il permesso del volto di Forum, il papà ha specificato che suo figlio ha dato tutto fino al 90esimo utilizzando così ancora una volta la metafora calcistica, passione che li accomuna. Nella foto Vincenzo Donnamaria ha aggiunto diversi hashtag per comunicare ai fan che Edoardo è stato ricoverato come i Donnalisi, gli Incorvassi e gli Oriele però con un solo obiettivo quello di rassicurare e non far preoccupare chi ha sempre sostenuto l’attuale fidanzato di Antonella Fiordelisi. Nello specifico non ha spiegato cosa è successo a Drojette e nemmeno ha specificato quali problemi di salute ha, se dovesse averne. Però dallo scatto è facilmente deducibile che non si tratta di qualcosa di grave piuttosto di una sorta di check up completo dopo i sei mesi trascorsi all’interno della Casa del Grande Fratello Vip dove tra l’altro non si è mai risparmiato giocando un ruolo da protagonista e allo stesso tempo molto impegnativo sotto il profilo emotivo. Possiamo notare un laccio emostatico e di una flebo, il che fa pensare ad una sorta di cura ricostituente. L’esperta di gossip Deianira Marzano è entrata nel dettaglio su cosa è successo a Edoardo Donnamaria ricoverato pubblicando un messaggio in direct di una fan o di chi ha potuto vederlo da vicino dopo la squalifica. Come spesso accade alla maggior parte dei gieffini, dopo il suo percorso è apparso molto dimagrito e necessitava di vitamine e sali minerali. Questa talpa ha anche aggiunto che in confessionale non gli venivano dati questi medicinali e che lo stesso è accaduto a Giulia Salemi che dopo la sua esperienza al GF Vip ci ha messo tempo a recuperare. Siamo nel campo delle ipotesi e l’unica fonte ufficiale resta il tweet di Vincenzo Donnamaria.

Edoardo Donnamaria rientro al GF Vip

Il ricovero di Edoardo Donnamaria ha sorpreso i fan del ragazzo di origini romane perché proprio nelle ultime sere si era recato nei pressi della casa del Grande Fratello Vip per lanciare un messaggio alla sua Antonella Fiordelisi. Il volto di Forum era stato immortalato in ciabatte e con un megafono per dire alla ex schermitrice che gli mancava e per salutare i suoi Spartani. La voce si è sentita nel giardinetto della Casa prima che la produzione mandasse la musica per coprire i messaggi di Donnamaria. Nel frattempo i Donnalisi sono sempre più decisi a chiedere con insistenza la presenza di Edoardo in studio dato che dopo la squalifica non è potuto entrare per essere accolto dal pubblico. Una scelta criticata perché in questa edizione del GF Vip l’altra squalificata Ginevra Lamborghini è entrata in studio subito dopo l’addio e ha partecipato attivamente nelle puntate successive entrando anche come ospite per una settimana nella Casa. La protesta dei fan si è fatta sempre più imponente su Twitter con l’hashtag dedicato edoardoinstudio e sperano che, una volta recuperato fisicamente, Donnamaria possa finalmente ricevere quell’ovazione che non ha potuto avere.