Anticipazioni GF Vip 13 marzo: lacrime, ricovero e capolinea

Anticipazioni GF Vip stasera 13 marzo senza pietà: sorprese per Antonella e Oriana, ammonizione e doppia eliminazione

Stasera con le anticipazioni del GF Vip del 13 marzo si aspetta una puntata ricca di contenuti e che lascerà i telespettatori a bocca aperta. Daniele e Oriana sono stati grandi protagonisti in questa settimana facendo disperare gli Oriele, grandi fan della coppia. Dopo la scorsa diretta in cui la venezuelana ha messo nuovamente in discussione il suo rapporto con Dal Moro che in sostanza non le dava le attenzioni che cercava, l’ex tronista è esploso con la sua ira veneta fino ad arrivare alla censura per lungo tempo da parte della regia. A fronte del nuovo corso voluto da Pier Silvio Berlusconi sui comportamenti da avere all’interno del reality, non è esclusa un’ammonizione per Daniele come accaduto già a Edoardo Tavassi. Un provvedimento che non prevede la squalifica dato che il veneto è al televoto che non è stato annullato. Inoltre ha confidato a Oriana di non stare bene e che ha bisogno di stare tranquillo perché se dovesse andare di nuovo in difficoltà sarebbe costretto a lasciare la Casa come suggerito dalla psicologa nel confessionale. Nelle ultime ore gli Oriele si sono riavvicinati con il veneto che ha fatto anche una dedica alla venezuelana per il suo compleanno che sarà sicuramente mostrata in puntata, inoltre l’ha abbracciata e ha posato con lei per delle foto ricordo dove si è lasciato andare ad un bacio sulla guancia tenendola stretta a sé. Stando alle anticipazioni di stasera 13 marzo del GF Vip non sarà però una puntata facile per Oriana e Daniele che dovranno fare i conti con la loro crisi profonda vista anche la scarsa presenza dell’ex tronista al compleanno di Bebè che ha visto la partecipazione degli Spartani ma non per l’intero party in stile sudamericano di Dal Moro. Sono previste stasera sorprese, finalmente, per la prima finalista visto che è stato il suo compleanno e per Antonella Fiordelisi che compirà gli anni a mezzanotte. Si è aperto su Twitter un vero e proprio caso perché i Donnalisi vogliono Edoardo Donnamaria in studio o all’interno della casa per una sorpresa alla sua fidanzata.

Anticipazioni GF Vip 13 marzo: la sofferenza di Antonella

Le anticipazioni del 13 marzo del GF Vip affrontano in puntata anche la sofferenza di Antonella Fiordelisi dopo la squalifica di Edoardo Donnamaria. L’ex schermitrice è apparsa triste e sconsolata ed è stata rivitalizzata dallo stesso fidanzato solo per qualche ora grazie ad messaggio che il volto di Forum le ha mandato fuori dalla casa grazie ad un megafono dove le ha urlato che le manca e che la ama. Anche durante la festa di compleanno di Oriana ha partecipato a tratti, preferendo ad un certo punto isolarsi o condividere i divanetti con l’amica Nikita Pelizon. Una crisi evidenziata anche dalla volontà di dormire da sola con accanto una foto di Edoardo Donnamaria che ha ricevuto dalla Fiordelisi un messaggio che la stessa gli ha scritto in un fogliettino messo nella sua valigia. La mancanza del suo fidanzato ha spinto Antonella a indossare addirittura i vestiti del volto di Forum comprese le mutande, una scelta per avere addosso il suo profumo e tenerlo sempre accanto. Tavassi, in primis, ha cercato di tirare su la ragazza ironizzando su questa sua scelta e facendole capire che non è affatto morto ma ha solo lasciato la casa del Grande Fratello Vip.

La settimana di Nikita, ancora una volta al televoto e in grado di entrare nel Guinness come concorrente del Gf con più nomination nella storia, è stata come al solito caratterizzata da poca partecipazione. La Pelizon è stata inizialmente rincuorata da Tavassi che ha tenuto a precisare che non ha nessuna intenzione di lasciarla sola ma nella sostanza l’atteggiamento degli Spartani nei suoi confronti non è affatto cambiato. Nikita ha provato ad inserirsi gradualmente ma senza mai entrare realmente in contatto con gli altri e finendo come sempre a parlare solo con Antonella e a volta con Daniele.

Anticipazioni GF Vip 13 marzo sondaggi televoto

Stasera 13 marzo al televoto del GF Vip per l’eliminazione, bada bene chi perde esce dalla casa e non è il secondo finalista di questa edizione, ci sono Andrea, Daniele, Giaele e Nikita. Il nipote di Marco Materazzi è giunto in lotta per restare nella casa per la nomination di Oriana e Nikita, sono infatti bastati pochi voti per entrare al televoto dato che la Pelizon ha ottenuto la stragrande maggioranza delle nomination monopolizzando così la scena e rendendo la gara a chi esce stasera al Gf Vip particolarmente intrigata con tanti a sperare in un posto nel reality. A differenza degli altri però Andrea potrebbe avere il biglietto di ritorno perché a conti fatti gli unici che potrebbero ancora avere questa chance di rientrare sono o lui o Milena Miconi dopo l’eliminazione di Davide Donadei tornato nel suo ristorante con il sorriso sulle labbra per l’avventura vissuta. La settimana di Andrea è stata come sempre liscia come l’olio senza litigi né discussioni, legandosi soprattutto agli Spartani come non fatto finora. Anche perché Maestrelli si è scontrato in precedenza con Nikita creando una frattura insanabile soprattutto con le ultime due nomination alla Pelizon. Su Twitter lo definiscono comodino ma c’è anche chi ha rivalutato il suo percorso con il rimpianto di essersi legato troppo ad Antonino per gran parte del tempo vissuto nella casa. A suo supporto è arrivato anche lo zio Marco Materazzi e chissà se non potrebbe entrare per potergli fare una sorpresa. Solita settimana anche per Giaele che ormai vive all’ombra di Oriana e Luca da cui non si stacca mai e senza dunque creare particolari dinamiche, se non essere presa di mira dagli Oriele, ci rivolgiamo ai fan, per aver consigliato alla sua amica venezuelana di lasciar perdere con il veneto. Daniele nel bene e nel male è stato un grande protagonista come già accennato nelle anticipazioni del 13 marzo del GF Vip, stesso discorso per Nikita che anche durante la festa di compleanno della Bebè ha visto nei suoi confronti qualche atteggiamento di chiusura in particolare con Giaele che ha confessato a Micol che Oriana non voleva la sua dedica sul cartellone. Passando ai sondaggi del televoto di stasera del GF Vip Nikita è data per vincente con il 30% delle preferenze, a seguire Daniele con il 26% di poco distacco Giaele con il 25% e dunque chi esce stasera dal Grande Fratello Vip dovrebbe essere Andrea Maestrelli con il 19% dei voti che rispondono alla domanda chi vuoi salvare.