Heather Parisi Lucio Presta perché il pignoramento: cosa è successo

È virale la notizia del pignoramento ad Heather Parisi per non aver pagato il risarcimento per diffamazione a Lucio Presta: perché e cosa è successo in passato tra la ballerina e l’agente legato a Paola Perego

È noto, perché ufficializzato sui social dallo stesso Lucio Presta, che durante la registrazione di Belve sono intervenuti gli ufficiali giudiziari per consegnare un pignoramento a persona fisica nei confronti di Heather Parisi che da tempo doveva risarcire per diffamazione il suo ex agente: ci si chiede perché il pignoramento e soprattutto cosa è successo in passato fino ad arrivare in tribunale? La vicenda che vede protagonisti la ballerina e il compagno di Paola Perego ha radici nel passato e ha diverse tappe fuori e dentro i tribunali fino ad arrivare alla sentenza che ha scatenato poi ciò che è accaduto all’interno del programma di Francesca Fagnani. Lucio Presta è stato lo storico agente di Heather Parisi con cui aveva un rapporto molto stretto e la ballerina era molto legata, stando a quanto affermato dalla famiglia Presta, a loro. Un rapporto dunque che andava oltre le telecamere e che si era radicato nel tempo. L’americana, dopo anni di assenza dalla televisione italiana, ritorna in Rai con il programma Nemica Amatissima show che come è noto ha condiviso sul palco con Lorella Cuccarini con cui non si è mai capito in verità se fossero davvero in cattivi rapporti o se hanno finto per creare hype. A curare lo show nel 2016 fu Niccolò Presta, figlio di Lucio e di sua moglie che all’epoca era già venuta a mancare da oltre 10 anni. Heather Parisi, appena terminato Nemica Amatissima, si lasciò andare ad un duro sfogo in cui attaccò in prima persona il suo ormai ex agente che aveva prodotto il programma con Arcobaleno Tre.

Heather Parisi Lucio Presta perché hanno litigato

Il succo delle polemiche che ha portato la ballerina a litigare con Presta riguardava, a dire della showgirl, la mancata possibilità di esprimersi al 100% e di poter mettere la sua vis artistica. Dopo questo duro attacco venne bloccato il film Blind Maze prodotto proprio da Arcobaleno Tre e diretto dall’americana che la fece adirare a tal punto da denunciare il suo ex agente. Ma non finisce qui cosa è successo tra Heather Parisi e Lucio Presta anni fa che ha portato poi al pignoramento negli studi di Belve consegnato alla voce di Cicale. A seguito della scelta di fare causa a suo padre, Niccolò Presta intervenne personalmente per difendere l’operato suo, in Nemica Amatissima, e di suo padre riguardo la vicenda del film definendo la showgirl di Fantastico “la regina di Hong Kong” e chiarendo che con i rapporti distrutti dopo le sue parole sia con loro che con la Rai era impossibile andare avanti con altri progetti. Qui c’è un vuoto dal punto di vista delle notizie e delle ricostruzioni sullo scontro Heather Parisi Lucio Presta perché si parla di un duro attacco fatto dalla ballerina ai figli del suo ex agente talmente brutto che ha portato il compagno di Paola Perego a denunciarla per diffamazione causa poi vinta che ha portato al pignoramento consegnato oggi. All’epoca il settimanale Oggi in una sua esclusiva rivelò a suo dire il motivo scatenante della decisione di andare in Tribunale da parte di Presta, la showgirl pubblicò per pochissimo tempo una foto in compagnia della moglie defunta dell’agente scrivendo “mi aveva detto di non fidarmi” cancellato poco dopo. Ad oggi non è noto quanto Heather Parisi ha dovuto pagare come risarcimento ma lo stesso Presta ha parlato di “somma ingente”.