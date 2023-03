Oriana Marzoli padre chi è Carlos Gonzalez: il cognome rinnegato

Carlos Gonzalez è il padre di Oriana Marzoli: in che rapporti sono oggi dopo aver litigato per il lavoro in tv della venezuelana

Carlos González, 56 anni, è il padre di Oriana Marzoli, grande protagonista del Grande Fratello Vip 2023 e prima finalista del reality. Durante il suo percorso nella Casa, la venezuelana ha spesso parlato della mamma mentre non ha mai raccontato nulla del padre con il quale i rapporti non sono sempre idilliaci. Il padre di Oriana vive a Madrid, era un avvocato in Venezuela ma ora in Spagna lavora in un centro commerciale e solo in poche circostanze ha detto la sua sulla carriera della figlia. Durante una delle sue partecipazioni ad un reality, Carlos Gonzalez ha parlato della personalità della figlia e ha spiegato il motivo principale che ha portato i due a litigare spesso, il genitore infatti non vede di buon occhio ciò che la figlia fa da quando ha 18 anni: i reality. Non ha mai smesso di sostenerla nel corso degli anni ma ha ammesso che è sempre difficile guardarla in contesti del genere anche perché sa che “Questo tipo di lavoro non è molto apprezzato”. Il rammarico principale del padre di Oriana Marzoli è che sua figlia abbia rinunciato a studiare legge all’Università Complutense, una delle più prestigiose della Spagna, per dedicarsi alla televisione. Questo è stato uno dei problemi più difficili da affrontare: “Avrei preferito che si dedicasse alla stessa cosa, ma sempre portando a termine gli studi, perché sono fondamentali e molto importanti per una persona”, ha dichiarato qualche anno fa ad una testata spagnola. I genitori della Bebe si sono separati quando la ragazza aveva 18 anni ma lo stesso papà ha ammesso che il temperamento di sua figlia è simile al suo e che ogni volta che partecipa ad un programma televisivo è preoccupato e nervoso perché spera che venga filtrato ciò accade per non far vedere proprio tutto di Oriana. Più volte Carlos Gonzalez ha sottolineato come l’influencer molto vicina al GF Vip a Daniele Dal Moro nella realtà è uguale a ciò che si vede in tv, non finge nulla. Sebbene Oriana sia figlia unica e siano abituati ad averla lontana, il padre ha detto di comprendere e di considerarsi, insieme alla madre, genitori moderni. “Non ci opponiamo alle sue decisioni, le auguriamo solo buona fortuna”.

Oriana Marzoli e il cognome cambiato: il caso

Qualche anno fa il nome del padre di Oriana Marzoli fu al centro di una polemica social perché la venezuelana era accusata di avere un cognome falso. Fin dalle sue prima apparizioni in tv si è fatta conoscere con il suo cognome italiano, Marzoli, che è quello della madre, ma molti dei suoi haters si sono presi la briga di diffondere la voce che questo cognome fosse stato inventato. In realtà come spiegato dalla stessa Bebè, i suoi genitori avevano registrato Oriana a Roma quando era piccola, quindi ha la nazionalità italiana, e ha dovuto recarsi lì per effettuare il cambio di cognome. Un cambiamento che è avvenuto a causa di una legge varata anni fa da Silvio Berlusconi e ora eliminata, in base alla quale “potevano comparire ufficialmente solo i cognomi del padre e non quelli della madre”, secondo quanto dichiarato dalla stessa ex tronista. Ecco perché nei suoi documenti appare come Oriana Cristina González Palacios, mentre il suo vero nome dovrebbe essere Oriana Cristina González Marzoli: “Non ho alcun problema se González è il primo, ma quello che non può essere è che sono solo la figlia di mio padre”. Nonostante tutto, al suo ritorno a Madrid, ha preso la decisione di richiedere la cittadinanza spagnola: “Non capisco come possano esserci persone così cattive da pensare che mi stia inventando un cognome, o che mi chiami ‘Marzoli’ perché fa più figo. È un cognome, non importa se spagnolo o italiano” aveva spiegato sui social.