Chi è uscito ieri sera 13 marzo Grande Fratello Vip: nomination

Chi è uscito ieri sera 13 marzo al GF Vip: quattro concorrenti in nomination, le percentuali e una coppia che fa felice il pubblico

Chi è stato eliminato ieri sera dal Grande Fratello Vip 13 marzo ha ottenuto l’11% di voti, troppo pochi per avere la meglio sugli altri. Percentuali davvero particolari per questa nomination con quattro concorrenti Andrea, Daniele, Nikita e Giaele che si sono giocati la permanenza nella casa a meno di un mese dalla finale del reality condotto da Alfonso Signorini che nella precedente puntata ha segnato l’eliminazione di Davide Donadei e la squalifica di Edoardo Donnamaria, due uscite che hanno segnato inevitabilmente gli equilibri della casa. Per Nikita Pelizon si tratta dell’ennesima nomination e anche questa volta è riuscita ad evitare l’eliminazione risultando la più votata con il 34% delle preferenze. Salva anche Giaele che ha ottenuto il 22% dei voti e mantiene salda la quota degli Spartani che continuano a “comandare” le sorti del reality, così davanti al super led sono rimasti Daniele Dal Moro e Andrea Maestrelli che a sorpresa si sono giocati il posto su chi è uscito ieri sera 13 marzo dal Grande Fratello Vip. Lo stesso conduttore ha lasciato tutti con il fiato sospeso per il responso finale dicendo chiaramente che il televoto della serata avrebbe dato come risultato un’autentica sorpresa. Prima di dare il verdetto, Oriana ha potuto salutare Daniele Dal Moro con cui ha nuovamente legato dopo un periodo no, i due si sono promessi di rivedersi fuori dalla casa e proseguire la conoscenza iniziata durante il loro percorso al GF Vip. Alla fine però chi è stato eliminato ieri sera dal Grande Fratello Vip 13 marzo è Andrea che ha ottenuto l’11% dei voti, mentre Daniele sorprende conquistando il 33% e arrivando così secondo tra i quattro concorrenti in nomination. Maestrelli però ha il biglietto di ritorno e può rientrare così in casa. Quindi ieri sera 13 marzo nella puntata del GF VIP non c’è stato eliminato.

GF Vip cosa è successo ieri sera 13 marzo

La puntata di ieri sera 13 marzo del Grande Fratello VIP ha visto protagoniste le coppie che si sono formate all’interno della casa. Prima però spazio ad Antonella Fiordelisi con i giorni vissuti dopo la squalifica di Edoardo Donnamaria. Il 14 marzo è il compleanno dell’ex schermitrice e per l’occasione il suo ragazzo ha inviato un videomessaggio per darle tutto il supporto, ricordarle che la ama e che le manca ma soprattutto che la aspetta fuori. Arriva poi il confronto tra Onestini e Daniele con quest’ultimo che si è mostrato infastidito per il legame tra Luca e Oriana, in realtà Dal Moro non ha nulla da dire all’ex tronista e crede nel suo interesse vivo per Ivana mentre su Oriana non ci mette la mano sul fuoco dimostrando ancora una volta di non fidarsi al 100%. Luca sostiene di fare il tifo per la coppia ma siccome ha visto tanti litigi ha pensato più volte che non ci fosse l’incastro giusto tra i due. Lo stesso Onestini però conferma che è fortissimo l’interesse di Oriana per Daniele. La venezuelana è anche protagonista della linea della vita dove parla dei suoi genitori e dei suoi amori tutti finiti per tradimenti. Arriva anche una lettera della mamma che le fa gli auguri e a sorpresa anche quella di suo padre che non ha mai apprezzato la sua scelta di fare reality. Nella puntata di ieri sera 13 marzo del Grande Fratello Vip è stato poi il turno di Nikita ancora isolata dal gruppo, tutti negano ma alla fine su pressione di Sonia si scopre che Giaele e Micol avevano deciso di non far partecipare Pelizon alle foto per il compleanno di Micol e al cartellone con le dediche. Viene poi dedicato un video alla conoscenza di Daniele e Oriana con i due che confermano l’interesse reciproco e in attesa del responso del televoto, si baciano. I due promettono di vedersi fuori dalla casa e di capire se può nascere una relazione. Dopo la mezzanotte arriva la sorpresa di compleanno di Antonella che ritrova il padre Stefano e l’amico Marco a farle gli auguri: tanto amore per lei e soprattutto la notizia che Edoardo Donnamaria la aspetta. Anche gli Incorvassi ieri sera al GF Vip hanno ricevuto una clip per celebrare il loro amore mai tanto trattato come quello degli Oriele e degli Incorvassi. La puntata durante le nomination si anima con uno scontro tra Alberto e Oriana perché quest’ultima lo accusa di rispondere troppo male. Gli animi si accendono ma poi tutto sembra rientrare nella norma perché di base c’è tanto affetto tra i due.

GF Vip chi è stato nominato 13 marzo

Le nomination della puntata del 13 marzo del Grande Fratello Vip valgono per un posto come secondo finalista del reality, i concorrenti però non lo sanno e hanno votato per l’eliminazione di uno dei gieffini rimasti nella casa. Con il solito meccanismo del piramidale, uno alla volta si sono presentati tutti i presenti: il primo è stato Luca Onestini che ha confermato come sempre il nome di Nikita perché con lei non ha mai legato e continua a non piacerle. Le nomination sono proseguite con Edoardo Tavassi e anche lui ha scelto Nikita perché in lei non vede sincerità, Giaele invece sceglie Daniele perché più volte ha provato a parlarci ma non ha ricevuto risposta. Nikita ricambia la nomination di Giaele perché raccoglie informazioni e riporta in maniera sbagliata ciò che dice. Milena fa il nome di Luca perché per esclusione non vuole nominare le donne e ci tiene a non separare le coppie presenti nella casa. Arriva poi il turno di Micol che nomina Antonella perché non c’è un rapporto con lei e alterna il suo nome con quello di Nikita. La Fiordelisi ricambia il voto e sceglie la Incorvaia perché anche se sono tornate a parlare non c’è un vero rapporto. Daniele sceglie Milena a malincuore perché vuole tener conto delle persone che hanno iniziato con lui. Le ultime due nomination della puntata di ieri sera del 13 marzo del GF Vip invece sono fatte da Alberto e Oriana : De Pisis fa il nome di Giaele perché la compagna di merenda di Oriana e deluso dal suo comportamento; la venezuelana nomina Nikita perché per lei è una stratega. I concorrenti in nomination e che si giocheranno un posto come seconda finalista sono Nikita, Giaele, Onestini, Antonella, Daniele, Micol e Milena.