Le Iene Belen Rodriguez assente: il perché e le ultime notizie

Belen Rodriguez assente dalla puntata del 14 marzo de Le Iene. Sostituita da Claudio Santamaria, le ultime notizie su come sta la showgirl argentina

Come già accaduto per Teo Mammucari, assente dalla conduzione de Le Iene anche Belen Rodriguez nella puntata del 14 marzo. La notizia è arrivata a bruciapelo per i telespettatori che si erano sintonizzati su Italia 1 e si aspettavano di vedere in prima serata la showgirl argentina in tutto il suo splendore pronta a presentare l’intervista a Giorgia Meloni sull’inchiesta sul massacro di Ponticelli o l’ultimo servizio sulle auto elettriche fino all’esibizione di Ermal Meta. Non è stato così, alle Iene chi per una sera sostituisce Belen Rodriguez è Claudio Santamaria che in prima persona appena si è presentato davanti alle telecamere ha spiegato il perché dell’assenza della veterana dello show. La moglie di Stefano De Martino non è intervenuta sui social affidando le ultime notizie sulla sua salute all’attore e scatenando così il gossip sul suo conto e le teorie dei fan sui social. Partiamo con il dire che a differenza di Teo Mammucari, come specificato dall’account Twitter Qui Mediaset, la sostituzione della conduttrice argentina è stata temporanea dunque nessun problema con Davide Parenti come accaduto al suo ormai ex collega. Belen Rodriguez non ha condotto Le Iene ed era assente perché è stata poco bene, ha seguito lo show da casa e Claudio Santamaria le ha mandato un forte abbraccio. Con simpatia l’attore ha spiegato perché proprio lui al posto della modella, si è trovato per caso nei corridoi e gli è stato chiesto di dare una mano.

Belen Rodriguez incinta

Potevano i fan non pensare subito a Belen Rodriguez incinta non vedendola alle Iene? I gossip su una presunta gravidanza della showgirl argentina attualmente di nuovo insieme a Stefano De Martino si rincorrono ormai da circa un anno dalla nascita di Luna Marì, figlia avuta con Antonino Spinalbese. Una voce che torna in auge ogni qualvolta la conduttrice scompare dai social prendendosi un po’ di tempo per se stessa senza postare nulla, quando decide di non fare servizi fotografici o quando, come in questo caso, era assente alle Iene. Si era ipotizzato che fosse incinta anche quando sparì dai social insieme alla piccola Luna ma in realtà era a causa di una brutta influenza che aveva visto le due donne di casa Rodriguez costrette a letto a curarsi. Le ultime notizie su come sta Belen e il suo stato di salute, come sottolineato, non arrivano dalla diretta interessata al momento e sono frutto di una comunicazione televisiva fatta da Claudia Santamaria. Proprio per questo il mistero si infittisce e in tanti continuano a sostenere che sia molto probabile la possibilità che l’argentina sia incinta. Del resto la stessa showgirl non ha mai nascosto il desiderio di diventare di nuovo mamma dopo la nascita di Santiago, avuto con Stefano De Martino, e della splendida Luna Marì. Attualmente il conduttore di Stasera Tutto È Possibile è molto impegnato con il suo lavoro infatti oltre alla tv è in tour con il suo primo show teatrale da solista, “Meglio Stasera”, con cui sta attraversando tutta l’Italia. Proprio questa assenza di numerosi scatti di coppia, in verità perché entrambi impegnati con il proprio lavoro in location differenti, aveva fatto pensare ad una crisi tra l’ex ballerino di Amici e sua moglie, questo per dimostrare quanto i fan siano molto attenti alle dinamiche dei due a volte esagerando con le ipotesi.