La TV dei 100 e uno bambini chi sono

Chi sono i bambini protagonisti de la tv dei 100 e uno: con Piero Chiambretti alcuni dei piccoli prodigi del nostro paese

La tv dei 100 e uno è lo show condotto da Piero Chiambretti in onda su Canale 5. I protagonisti dello show, come si può facilmente evincere dal nome del programma, sono proprio i bambini, che in totale sono 100 e sono di un’età compresa tra i 6 e i 12 anni, provenienti da ogni parte d’Italia, scelti tramite dei casting che si sono tenuti a Firenze e a Bologna tra il settembre e l’ottobre 2022. I bambini protagonisti del programma porteranno in scena il loro talento, per cui la serata andrà avanti tra esibizioni e performance che però, come ha tenuto a sottolineare in un’intervista a Sorrisi Piero Chiambretti, non verranno giudicate perché il suo programma non mette in scena una gara, ma solo uno show che dà spazio ai piccoli prodigi del nostro paese. 100 bambini, quindi, più uno, lo stesso Chiambretti, che per l’occasione torna piccolo e invita tutti gli spettatori a farlo, confrontandosi con quei bambini che invece sembrano essere degli adulti. Il conduttore televisivo ha ammesso che da tempo intendeva realizzare un programma con i bambini e ora, dopo averlo tanto desiderato, riesce a coronare il suo obiettivo. L’idea infatti è arrivata con la nascita della figlia Margherita che ora ha 11 anni per questo ci ha tenuto a riuscire a realizzare questo progetto. La tv dei 100 e uno regala una serie di serate da vivere all’insegna del divertimento, del talento e della spontaneità dei bambini. Lo show è stato dedicato da Piero Chiambretti alla mamma, morta tre anni fa.

La TV dei 100 e uno quante puntate

Sono tre, in totale, le puntate de La tv dei 100 e uno. Si parte, come detto, mercoledì 15 marzo e poi le successive due puntate dello show di Piero Chiambretti vanno in onda i due mercoledì successivi: la seconda puntata de La tv dei 100 e uno è prevista per il 22 marzo, mentre il terzo e ultimo appuntamento con lo show di Canale 5 va in onda il 29 marzo. In ognuna di questa puntata vedremo, al fianco dei bambini protagonisti e di Piero Chiambretti, degli ospiti che di volta in volta affiancheranno i più piccoli nel corso delle serate. Questi ospiti saranno protagonisti di un vero e proprio confronto con i bambini, con la mediazione di Piero Chiambretti, e possono anche essere parte integrante delle esibizioni. Si parte subito col botto, con la presenza nella prima puntata de La tv dei 100 e uno di due super ospiti: Michelle Hunziker, reduce dal successo di Michelle Impossibile, e Paolo Bonolis, che ha già abituato gli spettatori a un amato show con i bambini con Chi ha incastrato Peter Pan. Oltre a esibirsi, i bambini parleranno anche dei propri gusti e si esprimeranno su temi d’attualità, protagonisti come detto di un dialogo ricco con gli ospiti di puntata. Saranno tante le domande senza filtri fatte agli ospiti di ogni serata. Le puntate del nuovo show di Piero Chiambretti vanno in onda in prima serata su Canale 5.