Andrea Bosca vita privata: da Valeria Bilello a Ambra Angiolini

Chi è Andrea Bosca, fidanzato di Ambra Angiolini: la vita privata dell’attore de La porta rossa e Magnifica presenza. Perché vivono una storia d’amore a distanza

Con Andrea Bosca Ambra Angiolini ha ritrovato l’amore e il gossip impazza su la vita privata dell’attore in passato legato a Valeria Bilello. La differenza d’età è minima, con il volto de La Porta Rossa che ha 42 anni e Ambra che ne ha 45, nati rispettivamente nel 1980 e 1977. La notizia del loro fidanzamento ha fatto il giro del web, con i paparazzi che li hanno beccati in giro per Roma, tra carezze, mano nella mano e baci. Galeotto è stato il set, dal momento che i due si sono conosciuti e piaciuti sul set di una fiction girata a Stromboli nel corso della scorsa estate. Per quanto riguarda la vita privata di Andrea Bosca, prima di Ambra la sua ultima storia importante è stata con l’attrice Valeria Bilello. Lui è molto riservato ma qualche informazione è trapelata, come il fatto che con l’ex sia stato per più di tre anni, ma dopo la rottura non sono mai state rese note le cause dell’addio. Da allora sono trascorsi svariati anni, almeno quattro, e di certo avrà avuto dei flirt, ma il rapporto con Ambra sembra destinato a essere uno di quelli molto importanti. Andrea Bosca è anche impegnato nel sociale, avendo fondato con altri colleghi una Onlus, il cui obiettivo è quello di offrire istruzione ai bambini che si ritrovano a vivere in condizioni di grave disagio a causa di povertà, calamità naturali, guerre, malattie e non solo.

Andrea Bosca chi è

Nato a Canelli, in Piemonte, Andrea Bosca ha 42 anni ed è un apprezzato attore e regista, diplomatosi presso la Scuola del Teatro Stabile di Torino a 23 anni, per poi lanciarsi a teatro a partire dal 2005. Un lungo percorso sul palcoscenico, cimentandosi soprattutto con grandi classici, per poi approdare al cinema, per la prima volta nel 2008, recitando in Amore, bugie e calcetto di Luca Lucini. Trova poi spazio nel cast di Febbre da fieno, Noi credevamo di Mario Martone e Pasolini di Abel Ferrara. Nel 2012 ha recitato in Magnifica presenza di Ferzan Ozpetek e la sua ultima interpretazione sul grande schermo è del 2022, con Romanzo radicale. Si è però messo in mostra anche in televisione, recitando in numerose serie TV, fiction e film. Tutto ha avuto inizio nel 2004 con Don Bosco, seguito da titoli come Giovanni Paolo II, Carabinieri Pane e libertà e non solo. Nel 2015 si è messo in mostra in La dama velata, con Lino Guanciale e Miriam Leone, per poi apparire in un episodio della serie internazionale I Medici. Ha ritrovato Guanciale sul set de La porta rossa, approdando poi a Il capitano Maria, Al posto suo, La guerra è finita e, negli ultimi anni, Nudes e Makari 2. Ambra Angiolini e Andrea Bosca sono colleghi attori e nella serie prima citata, di cui non si conosce ancora il titolo, sono entrambi protagonisti, il che di certo attirerà l’attenzione dei fan, a caccia di indizi di quella chimica poi risultata reale. Un amore a distanza, dal momento che lui vive a Roma e lei a Milano, il che li spinge a doversi salutare ogni volta, restando separati per un bel po’.