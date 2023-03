Anticipazioni Amici 22 serale eliminati prima puntata: due big

Anticipazioni della prima puntata del serale di Amici 22 con una sorpresa: due eliminati, dominio Zerbi Celentano e nuovi guanti di sfida

La prima puntata del serale di Amici 22 in onda sabato 18 marzo stando alle anticipazioni sarà all’insegna dei colpi di scena partendo da due eliminati di spessore, uno dal mondo ballo e un altro dal canto. Ad aprire la prima manche è la squadra Zerbi Celentano che sceglie di sfidare Lorella Cuccarini e Emanuel Lo: Cricca si ritrova ad esibirsi contro la sua fidanzata Isobel ma perde contro la ballerina australiana tra le più forti della sua categoria. Nella seconda sfida Gianmarco affronta Angelina con quest’ultima che ha la meglio grazie alla sua interpretazione apprezzata dalla giuria. A questo punto Rudy Zerbi chiama il guanto di sfida tra Aaron e Wax che però viene ritenuto non idoneo e così la sfida non viene effettuata con Arisa soddisfatta di quanto stabilito dai giudici Giuseppe Giofré, Cristiano Malgioglio e Michele Bravi. La terza e ultima sfida della prima manche è tra Isobel e Maddalena, un guanto di sfida voluto dalla Celentano che ha visto le due ballerine in una coreografia sui tacchi dove ha stravinto l’australiana. Con due sfide su tre vinte gli Zerbi Cele hanno avuto la possibilità di mandare tre allievi avversari al ballottaggio: Megan, Cricca e Maddalena. Ad essere eliminata è Megan che dalle anticipazioni è la prima eliminata della prima puntata del serale di Amici 22. La squadra vincente per la seconda manche fa scendere i TodArisa e Rudy Zerbi chiama un nuovo guanto di sfida Wax – Aaron, quello Torna a casa che viene giudicato anche questa volta non equo. Mattia Zenzola vince contro Piccolo G raccogliendo i complimenti dei giudici così in difficoltà gli Zerbi Cele sono costretti a schierare i big, un passo a due di Ramon e Isobel che permette di battere Wax e alla squadra di vincere e conquistare un punto. La sfida viene vinta ancora una volta dalla squadra della Celentano e di Rudy Zerbi. Al ballottaggio vanno Federica, Mattia e il cantante di Ballerine e guantoni e la cantante è la prima eliminata temporanea in attesa dello sfidante.

Amici 22 serale prima puntata: il secondo eliminato

Prima della terza manche, c’è la linea comica che ancora una volta ritorna dopo la scorsa edizione e vede protagonisti i prof con un guanto di sfida. I Zerbi Cele interpretano vestiti da Cristiano Malgioglio la canzone Mi sono innamorato di tuo marito, mentre i CuccaLo ballano una coreografia hip hop e infine Arisa interpreta Nel Blu dipinto di blu con Todaro che balla alle sue spalle. A vincere il guanto di sfida è la coppia di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano che omaggiando uno dei tre giudici hanno avuto la meglio sugli altri prof. Si passa all’ultima sfida che vede Celentano e Zerbi affrontare di nuovo Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Ramon con una coreografia di repertorio classico batte Angelina che canta un brano di Liberato, Samu sulle note di Cenere di Lazza riesce ad avere la meglio su Aaron e così a dare il punto decisivo agli Zerbi Cele è di nuovo Ramon con un’altra variazione classica. Il ballerino batte con poca difficoltà NDG: vanno al ballottaggio Angelina, Maddelina e proprio NDG. Al termine delle esibizioni è Niccolò ad essere eliminato provvisorio, stando agli spoiler di Amici 22 sulla prima puntata del serale, e a sfidare così Federica. Tra le curiosità della puntata Federica si è esibita solo per evitare l’eliminazione e non è mai stata coinvolta nelle sfide previste dalle tre manche, Alessio non si è esibito e Megan ha vinto una borsa di studio di cinque settimane a New York. Infine Samu ha vinto la prova TIM. Ricapitolando stando alle anticipazioni della prima puntata del serale di Amici 22 il secondo eliminato è uno tra Federica e NDG e si vocifera che sia il cantante di Panamera. Ospiti della puntata: Pio e Amedeo