Anticipazioni Gf Vip 16 marzo: Oriele cena rovinata, bullismo e sale

Anticipazioni GF Vip stasera 16 marzo ancora un caso bullismo, sorprese per Giaele e Micol, cena Oriele fredda: televoto sorprendente

Le anticipazioni del Gf Vip di stasera 16 marzo vedono ancora una volta protagonisti gli Oriele che poche ore fa hanno avuto una cena romantica in una sala privata. Un regalo deciso da Alfonso Signorini per Daniele e Oriana che dopo aver vissuto giorni complicati hanno trovato il giusto equilibrio e hanno intenzione di continuare la loro conoscenza. La cena in realtà ha deluso un po’ tutti perché Dal Moro e Marzoli hanno dovuto preparare tutto a differenza di quanto successo ai Donnalisi e gli Incorvassi nelle settimane precedenti che hanno mangiato ciò che gli era stato preparato. Inoltre i fan si sono divisi sul bilancio della cena: per alcuni è stato carino perché vedere Daniele e Oriale da soli ha dato idea di quotidianità, per altri invece è stata una ripetizione di quello che già fanno in casa dove possono tranquillamente cenare insieme. Non c’è stato un vero e proprio momento romantico ma durante la cena Daniele ha raccontato a Oriana della sua infanzia difficile perché vittima di bullismo. Da piccolo veniva picchiato e non aveva tanti amici infatti non festeggiava mai il compleanno.

Dettagli molto particolari del suo passato che non aveva mai svelato finora e che i fandom hanno apprezzato perché indicano la voglia di Daniele di farsi conoscere da Oriana. Dopo la cena i due si sono intrattenuti al tavolo di biliardo mostrando una certa complicità anche se entrambi si sono lamentati per le luci troppo forti. Proprio la venezuelana ha spiegato a Giaele e Micol di essere stata in imbarazzo perché soli in una stanza e con tutte le telecamere puntate. Stasera previste sorpresa per Giaele che in questi giorni ha avuto un duro sfogo per tutte le critiche ricevute in questi mesi parlando con Luca Onestini di quanto abbia sofferto per le parole di Sonia Bruganelli. L’opinionista aveva bacchettato anche Micol ed è proprio l’Incorvaia l’altra destinataria della sorpresa di stasera, un modo per risollevarle a pochi giorni dalla finale.

Anticipazioni GF Vip 16 marzo: Luca Onestini e il sale gate

Le anticipazioni di stasera GF Vip 16 marzo affrontano anche il nuovo presunto caso di bullismo all’interno della casa. Nelle ultime ore Luca Onestini è stato accusato di aver avuto un comportamento scorretto nei confronti di Nikita Pelizon. Sui social è iniziato a circolare un video che vedrebbe l’ex tronista gettare del sale al passaggio dell’influencer con le Nikiters che si sono subito prodigate nel far girare le immagini e chiedere la squalifica di Onestini. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha però stroncato sul nascere ogni possibilità di provvedimento nei confronti di Luca perché il video pubblicato e condiviso più volte non è completo e scagionerebbe totalmente l’ex di Ivana Mrazova. Intanto proprio nei confronti di Nikita sembra esserci un avvicinamento da parte del gruppo in casa ma in tanti sospettano che sia una strategia per evitare alla Pelizon clip che le potessero dare visibilità.

Già da settimane infatti Nikita ha più volte ribadito di sentirsi sola e di essere isolata dal gruppo, accuse che tutti i componenti della casa hanno negato spiegando che è la stessa influencer a tenersi lontana. Dopo l’ultimo scontro in puntata, l’atteggiamento di Luca Onestini e co è totalmente cambiato con un maggiore coinvolgimento che ha insospettito molti fan sui social. In particolare l’ex di Soleil ha partecipato ai giochi in piscina con Antonella e Nikita per la festa di compleanno della Fiordelisi e proprio qualche ora fa insieme a Andrea e Tavassi hanno “evitato” che le due ragazze si appartassero sulle scale in preda alla tristezza. C’è chi pensa sia una strategia in vista della finale chi, in piccola parte, crede che ci sia un reale avvicinamento da parte della casa per evitare che ci siano altri problemi da affrontare. Le anticipazioni di stasera 16 marzo del GF Vip mettono ancora una volta in luce i Donnalisi con la splendida sorpresa di Edoardo Donnamaria ad Antonella. Il volto di Forum ha infatti dedicato una batteria di fuochi d’artificio alla sua ragazza per festeggiare il suo compleanno. Una follia apprezzata da tutti nella casa che hanno elogiato Donnamaria per la splendida dedica. Proprio Edoardo intanto ha rilasciato un’intervista a Casa Chi dove a sorpresa ha raccontato di non essere stato molto contento di alcuni atteggiamenti di Nicole Murgia e proprio per questo ha deciso di evitarla. Un possibile argomento di discussione in vista della puntata di stasera.

Anticipazioni GF Vip 16 marzo sondaggi televoto

Stasera 16 marzo il televoto del GF Vip decreterà il secondo finalista di questa edizione dopo Oriana Marzoli. In lizza per un posto in finale ci sono Daniele, Nikita, Luca, Micol, Giaele, Milena e Antonella ma nella casa sanno che il televoto è per l’eliminazione quindi le anticipazioni del GF Vip di stasera prevedono che il verdetto verrà dato direttamente in studio da Alfonso Signorini. Una settimana tutto sommato tranquilla per tutti i concorrenti al televoto con Antonella e Nikita sempre più legate e che si fanno forza a vicenda. La Pelizon ha organizzato la festa di compleanno della Fiordelisi dando una gioia alla ragazza che appare spenta dopo la squalifica di Edoardo Donnamaria. Come detto invece Daniele è sempre più preso dalla conoscenza di Oriana che prosegue senza intoppi dopo settimane di alti e bassi. Giornate complicate invece per Giaele che ha risentito delle critiche ricevute durante le puntate e dal fatto di essere stata smascherata da Sonia Bruganelli sulla volontà da parte di Oriana di non volere Nikita nelle foto per il suo compleanno. La De Donà ne ha parlato con i suoi amici nella casa ed è stata rincuorata in primis da Micol, anche lei al televoto, con le due ragazze che credono di poter avere la meglio e raggiungere la finale perché nel loro percorso hanno dato più loro di Nikita e Antonella.

I sondaggi del televoto di stasera 16 marzo del GF Vip vedono un testa a testa tra Daniele e Nikita, entrambi però tallonati da Antonella. Dovrebbe essere quindi una partita a tre per conquistare un posto come secondo finalista del reality. Nikita sarebbe intorno al 25% dei preferenze, mentre Daniele raggiungerebbe il 23% e Antonella il 20%. Più defilati tutti gli altri con Micol e Luca che si attestano sul 10% mentre Giaele e Milena non sembrano avere speranze per vincere in questo televoto.