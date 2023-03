Che Dio ci aiuti 7 anticipazioni ultima puntata: fan in protesta

Le anticipazioni dall’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 7: Azzurra contro Suor Teresa e il destino di Elia in pericolo

Le anticipazioni dell’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 7 stasera 16 marzo sono sconvolgenti. All’ultima curva, è tempo di rivelazioni in Che Dio ci aiuti, con la risoluzione delle varie trame intessute nel corso della stagione e il compimento del destino dei personaggi. Come di consueto, questa decima puntata è composta da due episodi, che avranno, quindi, il compito di chiudere tutte le questioni in sospeso di questa settima stagione di Che Dio ci aiuti. Chiaramente, da qui in avanti è inevitabile la presenza di spoiler sul contenuto dell’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 7. Le anticipazioni per questo gran finale partono dalla grande rivelazione sul passato di Sara, con Azzurra che decide di aprirsi con Suor Teresa e quest’ultima che, appresa la verità, consiglia alla ragazza di non parlare con nessuno della vicenda. La tensione tra le due sale alle stelle, perché Azzurra non ha intenzione di tenere celata la verità e a questo punto Suor Teresa decide di giocare d’anticipo, denunciando la ragazza presso il vescovo per insubordinazione e mettendola così alle strette. Azzurra si trova così in bilico, ma in suo soccorso torna proprio Suor Angela, che arriva per dare conforto alla ragazza e per sbrogliare l’intricata situazione che si è creata. Nell’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 7, poi, dalle anticipazioni vediamo che Elia corre un gran pericolo, con Sara alle prese con la paura per il piccolo, ma anche con un segreto che riguarda Marco, giunto ad Assisi per un motivo ben specifico. Emiliano è sempre più deciso a vivere la sua vita con Corinna, nonostante Cate e Ludo sperano ancora in futuro insieme a Sara per lo psichiatra. Il segreto di Sara e il destino di Elia sono al centro, dunque, del gran finale di Che Dio ci aiuti 7, che porterà a galla tutte le risposte alle domande degli spettatori. Le anticipazioni riguardano anche il destino di Azzurra che diventerà suora e sarà protagonista insieme a suor Teresa di un crossover con alcuni protagonisti della fiction Un passo dal cielo 7. Vittime del furto del pulmino saranno aiutate a scovare il responsabile. Le immagini di Azzurra hanno fatto infuriare i fan della serie che hanno scoperto così, senza la sorpresa durante la messa in onda, della svolta nella vita del personaggio interpretato da Francesca Chillemi.

Che Dio ci aiuti 7 dove eravamo rimasti

Si riparte, dunque, per il gran finale, da ciò che abbiamo visto nell’ultima puntata di Che Dio ci aiuti, il doppio episodio di settimana scorsa. La grande rivelazione è stata, ovviamente, quella del segreto di Sara e come abbiamo visto dalle anticipazioni questo è il grande tema dell’ultima puntata, con Azzurra che ha appreso la verità su Sara ed Elia e che ora è la testimone di questa incredibile rivelazione. Oltre a questo colpo di scena che ha letteralmente lasciato di sasso gli spettatori, abbiamo scoperto qualcosa in più sul passato di Suor Costanza grazie all’arrivo di Umberto, un amico d’infanzia della religiosa, e abbiamo assistito alla lontananza tra Sara e Emiliano, con lo psichiatra sempre più vicino a Corinna e la ragazza che ha dovuto fare i conti con l’arrivo di Marco, il cui scopo verrà rivelato proprio stasera. Nell’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 7, quindi, tutte le questioni rimaste in bilico verranno risolte con un finale atteso da tantissimi spettatori.