Quanto costa l’auto che Andrea Iannone ha regalato a Elodie

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Andrea Iannone ed Elodie: il motociclista regala alla cantante una costosa auto

Un regalo per Elodie dal suo fidanzato Andrea Iannone arriva per suggellare la loro storia: un automobile con un bel costo, pegno d’amore per celebrare una storia che va avanti a velocità mozzafiato. L’ultimo numero di Chi ha celebrato l’amore tra la voce di Due e il concorrente di Ballando con le Stelle che si mostrano ormai felici e sempre più uniti, come si evince anche dalle foto che i due pubblicano sui social. Chi ha fatto un po’ il punto sulla storia tra i due, che procede a gonfie vele, tanto che il motociclista e la cantante starebbero praticamente vivendo insieme a Lugano.

Per questo il pilota avrebbe fatto un regalo alla Patrizi che certifica proprio la serietà con cui il loro amore sta andando avanti. Si tratta di un’automobile la prima vettura della cantante a quanto si legge dal settimanale, in particolare di una smart ForFour elettrica per celebrare i sette mesi insieme. La suddetta auto che Andrea Iannone ha regalato a Elodie, secondo i prezzi da listino, sarebbe una cifra intorno ai 30.000 euro. Un regalo che riporta anche al futuro del motociclista, ovviamente le corse e la velocità, visto che la fine della squalifica si avvicina e nel 2024 potrà finalmente tornare in pista. Per il momento, Iannone si allena, si gode il suo amore con Elodie e la celebra con un apprezzatissimo regalo.

Andrea Iannone e Elodie

Va avanti da sette mesi, quindi, la storia d’amore tra Andrea Iannone ed Elodie. Dopo essersi frequentati inizialmente lontano dai riflettori, anche se le sirene del gossip hanno cominciato presto a suonare per loro, i due sono usciti allo scoperto qualche mese fa, pubblicando foto sui social e mostrandosi in compagnia in pubblico. Proprio alla scorsa estate risalgono le prime notizie sulla frequentazione tra il già concorrente di Ballando con le stelle e la cantante, con i due che erano stati avvistati in Sardegna insieme, ma poi non avevano rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale. Il rumour era inizialmente caduto un po’ nel vuoto, ma passata l’estate le indiscrezioni sono tornate a circolare, accompagnate anche da qualche indizio social, come foto in compagnia o frasi sui social.

La frequentazione poi è andata avanti, è diventata una storia seria e nello scorso ottobre e Andrea Iannone e Elodie sono usciti allo scoperto, con una vacanza a Madrid che ha certificato il loro amore. Da quel momento in poi i due si sono mostrati spesso insieme, hanno passato Capodanno insieme e hanno cominciato con il loro amore il 2023, che sta rafforzando ancora di più questa storia d’amore. I due sono ora impegnati anche nei loro progetti di vita personali: il motociclista, come detto, ha ormai messo nel mirino la fine della squalifica e nel 2024 potrà finalmente tornare in pista, per cui ha già cominciato ad allenarsi e sicuramente intensificherà il lavoro nei prossimi mesi. La Patrizi è reduce dal Festival di Sanremo, con la sua Due che si è imposta come una delle canzoni più amate della rassegna, e ora si prepara all’estate con i fan che chiedono nuova musica. Progetti di vita che s’intrecciano per i due, che si godono la loro storia d’amore e si sostengono nei propri progetti.