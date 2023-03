Amici 22 Alessio Cavaliere chi è: Instagram e TikTok

Chi è Alessio Cavaliere ballerino di Amici 22: dalla delusione dello scorso anno all’ingresso nella scuola del talent

Uno degli alunni giunti al serale di Amici 22 è Alessio Cavaliere, ballerino che ha fatto il suo ingresso in corso d’opera e che ha convinto Raimondo Todaro a dargli una maglia per il serale. Originario di Napoli, classe 2003, come molti altri alunni di Amici anche Alessio Cavaliere sviluppa sin da piccolo la passione per il ballo, specializzandosi soprattutto in danza moderna. Studia e inizia a competere acquisendo un bagaglio d’esperienza che lo porta fino alla scuola di Amici. Quello di Alessio non è stato un percorso privo di ostacoli, perché proprio nella scuola di Canale 5 il ragazzo ha dovuto vivere una delusione, non riuscendo ad entrare lo scorso anno a causa di una sfida persa. Una sconfitta che non ha abbattuto Alessio, che anzi ha reagito alla grande e a un anno di distanza ha ritentato l’ingresso nella scuola di Amici, riuscendo stavolta a esaudire il suo sogno. Il ballerino ha conquistato immediatamente il consenso di Raimondo Todaro, che rimane impressionato dal ragazzo, sbilanciandosi presto su una sua presenza al serale, ma concedendogli la maglia solo dopo qualche tempo. Da gennaio a oggi, Alessio è stato grande protagonista ad Amici, mettendosi in luce anche nei daytime, ottenendo ad esempio anche la possibilità di ballare in uno spettacolo con la vittoria in una delle gare del pomeridiano. Un percorso netto, che ha portato Cavaliere a essere uno dei 15 alunni ammessi al serale di Amici 22, dove il giovane artista può mettere in mostra il suo talento in una cornice ancora più ampia. Intanto il ballerino di Todaro si sta già ritagliando un buon seguito sui social, con oltre 30.000 followers su Instagram e circa 20.000 su Tik Tok.

Alessio la sfida ad Amici

L’ingresso ad Amici 22 di Alessio è il coronamento di un sogno per il ballerino ma soprattutto una rivincita importante per la sua carriera. Come detto, nella scorsa edizione di Amici Alessio ha provato l’ingresso nella scuola, perdendo però la sfida con Guido Sarnataro, alunno della squadra di Veronica Peparini. In quel caso a sancire la sconfitta di Alessio Cavaliere fu Garrison Rochelle, giudice di quella sfida, che ha premiato Guido, che poi in realtà fallì anche lui l’accesso al serale. Quella beffa, come detto, non ha abbattuto Alessio, che dopo un anno è tornato ad Amici e stavolta è riuscito nel suo intento. Il ballerino, a gennaio, è stato premiato da Raimondo Todaro che, vedendo il suo talento, ha deciso di farlo entrare nella scuola anche se a poche settimane dall’inizio del serale. Un ingresso che ha fatto molto discutere sui social, ma che è sembrato fisiologico, considerando che già a dicembre il ballerino Samuel, della squadra di Todaro, aveva espresso dei dubbi sul suo futuro e sul proseguimento della sua avventura ad Amici. Numericamente è stato proprio Alessio a sostituirlo con l’allievo di origini campane che è sembrato, invece, complessivamente più pronto e probabilmente più forgiato anche per la sconfitta dello scorso anno che ha portato il ballerino a migliorarsi e crescere ulteriormente.