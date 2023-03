Amici 22 Federica Andreani chi è: Instagram e TikTok

Chi è Federica Andreani cantante del serale di Amici 22: la passione per la musica e la boxe e l’amore con Piccolo G

Tra i cantanti giunti al serale di Amici 22 troviamo anche Federica Andreani, giovane artista originaria di Roma classe 1998. Federica ha coltivato da autodidatta la sua passione per la musica, non viene da studi o esperienze pregresse, ma ha imparato con le sue forze e questo tratto rende ancora più autorevole il suo percorso nella scuola di Amici. Di lavoro, come raccontato nel talent, è una parrucchiera ma non ha mai abbandonato il sogno di diventare una cantante. D’altronde, il talento di Federica Andreani è evidente e si è imposto immediatamente nella scuola, dove la ragazza ha ottenuto diversi pareri molto positivi, riscontrando anche parecchio successo grazie agli inediti pubblicati. Su Spotify hanno cominciato a macinare ascolti le sue canzoni 26 modi e Meno sola e anche Instagram i quasi 60 mila followers attestano una certa popolarità. Su TikTok la ragazza non sembra molto attiva, ma ha parecchi profili a suo sostegno e circolano molte clip delle sue esibizioni. Al fianco della passione per la musica, Federica ha anche un altro grande amore, quello per la boxe, trasmessogli da suo padre. L’allieva della squadra di Arisa e Raimondo Todaro si è cimentata nella boxe anche a livello agonistico, disputando anche diverse gare e vincendo al Woman Boxing 2019, ma oggi la romana è nel pieno del suo percorso artistico ed è pronta a giocarsi le proprie chances al serale di Amici, dove parte come una delle outsider, ma è pronta a stupire come ha fatto anche nella fase giornaliera del programma di Maria De Filippi. Il terzo inedito di Federica è Scivola, canzone che sicuramente proporrà anche durante le puntate del serale.

Amici 22 Federica e Piccolo G

All’interno della scuola di Amici Federica Andreani non ha solo affinato le sue doti canore e iniziato a dedicarsi con metodo al canto, ma ha anche vissuto un importante avvicinamento sentimentale con un altro alunno della scuola. Si tratta di Piccolo G, anche lui cantante di questa edizione di Amici, che ha mostrato immediatamente di avere un buon feeling con la romana. I due cantanti si sono avvicinati subito poco dopo l’inizio della trasmissione, ma inizialmente il loro rapporto è sembrato frenato. La passione, poi, tra Federica e Piccolo G è scoppiata a ridosso delle feste di Natale, con l’aria natalizia che ha giovato al loro rapporto e da quel momento in poi i due hanno cominciato a fare coppia fissa, regalando agli spettatori momenti intensi ed emozionando anche gli altri alunni della scuola. Il 2023 è stato l’anno che ha consacrato la relazione tra Federica e Piccolo G, che sono andati avanti per le loro strade e hanno saputo gestire sia la sfera personale che quella artistica, conquistando entrambi le maglie per il serale di Amici 22. La fase conclusiva del talent show di Canale 5 divide, però, i due amanti, visto che Federica e Piccolo G sono in due squadre diverse: la romana con Arisa, mentre il ragazzo è nel team di Rudy Zerbi. Una piccola curiosità su Federica di Amici 22 riguarda la sua presunta parentela con Damiano dei Maneskin, negli ultimi mesi si è vociferato che il frontman del gruppo sia cugino della cantante di Scivola, notizia non vera ma che ha attirato l’attenzione di tantissimi fan del talent e del gruppo che ha vinto Sanremo 2021.