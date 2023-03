Amici 22 Isobel Kinnear chi è: Instagram e TikTok

Chi è Isobel Kinnear, ballerina del Serale di Amici 22: è fidanzata con un cantante del talent di Maria De Filippi e chi è in realtà sua mamma

Isobel Kinnear, 19 anni, è una delle ballerine del Serale di Amici 22, entrata a far parte della scuola di Maria De Filippi dopo aver vinto la sfida contro Claudia Bentrovato. Un enorme talento, il suo, che ha rapidamente messo tutti d’accordo i professori del talent. Come il nome suggerisce, la giovane non è italiana, e infatti Isobel Kinnear è di origini straniere ed è nata in Australia a maggio 2003 sotto il segno del Toro. Splendida e talentuosa, è molto seguita sui social, dove vanta 140mila follower su Instagram (@isobel_kinnear), mentre su Tiktok sono 139mila (@isobel_fetiye). Appassionata di danza fin da giovanissima, Isobel è entrata a far parte della Dream Dance Company, iniziando a lavorare in questo mondo ben prima del suo ingresso ad Amici 22, dove intende farsi conoscere e perfezionare la propria tecnica. Ha girato il mondo per lavoro e poco prima di entrare nella scuola di Maria De Filippi ha effettuato uno stage con Christian Stefanelli. Con il suo talento ha messo subito le cose in chiaro, risultando tra le preferite. Lo dimostra il fatto che nella sua prima puntata da allieva si classificò al primo posto nella classifica dei ballerini. Ottiene risultati eccellenti settimana dopo settimana ed è senza dubbio una delle favorite per la vittoria finale di Amici 22, lato ballo. Ha inoltre vinto la partecipazione a un concept video che è stato trasmesso sui canali World Of Dance. I suoi tanti riconoscimenti non la rendono però antipatica agli altri ballerini della casa, che non possono far altro che apprezzare il suo carattere allegro e autoironico. Passiamo però alla vita privata di Isobel Kinnear: è fidanzata o single. Nel corso della sua permanenza all’interno della casetta di Amici 22, la ballerina si è avvicinata molto a Cricca e i due sono lentamente diventati una vera e propria coppia (lui ha lasciato la sua fidanzata dopo essere uscito brevemente dal talent).

Non solo sul conto di Isobel Kinnear la curiosità sui ragazzi di Amici di Maria De Filippi è tale da spingere moltissimi ad avanzare ipotesi a volte assurde sul web. Si parla in alcuni casi di omonimia, il che fa pensare che ballerini o cantanti possano avere dei parenti famosi, soltanto perché il cognome li accomuna. Il caso di Isobel di Amici 22 ha però davvero dell’incredibile, dal momento che online in molti si chiedono chi sia sua madre. Ciò farebbe pensare alla presenza di foto che la ritraggano al fianco di un personaggio noto ma le cose stanno in maniera del tutto diversa. Per quanto incredibile, c’è chi pensa che Isobel sia la figlia di Lorella Cuccarini, ovviamente segreta, per aggiungere un po’ di drama al tutto. Il motivo principale? La somiglianza tra la ballerina di Amici 22 e l’insegnante di canto del talent di Maria De Filippi, con il punto chiave che sarebbe da ritrovare nel colore dei capelli, in alcuni tratti del viso e nelle movenze, che per alcuni ricorderebbero una giovane Cuccarini. Spieghiamo, però, come l’insegnante abbia quattro figli ben noti, la primogenita Sara di 28 anni, Giovanni di 26 e i gemelli Chiara e Giorgio di 22 anni.