Amici 22 Piccolo G chi è: Instagram e TikTok

Chi è Piccolo G, cantante del Serale di Amici 22: è davvero il figlio di un personaggio famoso e cosa c’entrano Achille Lauro, Blanco e Madame con lui

Piccolo G, 22 anni, è uno dei cantanti del Serale di Amici 22. Un grande talento, il suo, che lo ha spinto a essere uno dei favoriti del pubblico. Nato a Pollenza, in provincia di Macerata, nel 2000, il suo vero nome è Giovanni Rinaldi. Il mondo della musica lo rapisce a soli 12 anni, quando decide di imparare a suonare la chitarra, pubblicando alcune sue canzoni su YouTube e Spotify, a soli 16 anni, facendosi conoscere con il nome d’arte di Junior G. Nel 2019, a tre anni di distanza, è riuscito a farsi un nome nell’ambiente del rap, soprattutto grazie a singoli come Non lo sai e Ho fame. La scuola di Amici 22 è per lui una vetrina ma, al tempo stesso, un modo per migliorare la propria tecnica. Il suo talento è stato riconosciuto nel settore, come dimostra il fatto che sia entrato nel gruppo di MK3, ovvero l’etichetta di Achille Lauro. Su Instagram è seguito da poco più di 77mila follower (@ilpiccolog) e vanta già la spunta blu dei profili verificati, mentre su TikTok ha quasi 59mila follower (@piccolog00). Per spiegare quanto sia già noto e apprezzato nell’ambiente, anche se non ancora esploso del tutto, tra gli utenti che lo seguono ve ne sono due di particolare rilevanza: Blanco e Madame.

Si è molto parlato di Piccolo G dopo il Capodanno Gate ad Amici 22 ma non perché lui sia stato coinvolto, tutt’altro. Non è tra quelli che hanno subito dei provvedimenti disciplinari ma il cantante ha fatto riferimento a quanto accaduto e mai mostrato in alcune barre aggiunte a Fuori dal tunnel di Caparezza: “Fanno grandi bicchieri e dopo grandi contrazioni”. Passiamo però alla vita privata di Piccolo G, fidanzato con Federica Andreani, a sua volta cantante al serale di Amici 22. I due sono molto dolci e il pubblico di adora e spera possano durate anche all’esterno, dopo la fine del programma che quest’anno ha visto sbocciare molte coppie.

Amici 22 Piccolo G figlio di Rinaldi

Ancora un caso di omonimia ad Amici 22 ed è quello di Giovanni Rinaldi. Questo è il vero nome di uno dei cantanti più apprezzati del talent di Maria De Filippi, che ha scatenato numerose supposizioni online, a partire da questa: Piccolo G è figlio di Nadia Rinaldi? È facile spiegare come questa ipotesi sia del tutto priva di fondamento, considerando come la famosa attrice abbia auto un solo figlio nella sua vita, che porta il cognome del padre tra l’altro, e si chiama Riccardo Mandolini, figlio del regista Mauro Mandolini, diventato a sua volta attore. Altra ipotesi, ancor più fantasiosa, è invece legata all’idea che Piccolo G fosse figlio di Biagio Antonacci. Il motivo è rapidamente spiegato e riguarda l’anticipazione della presenza del figlio del noto cantautore ad Amici 22. Il suo nome è però Giovanni Antonacci, rapper 20enne figlio di Biagio Antonacci e Marianna Morandi. Il ragazzo è il nipote di Gianni Morandi e non ha nulla in comune con Piccolo G, ma da casa molti sono cascati in uno scambio di persona, considerando come entrambi i ragazzi si chiamino Giovanni. Il dubbio è nato per delle fake news girate sui social dopo l’ingresso nel talent della talentuosa Angelina, figlia di Pino Mango e prima che iniziasse Amici 22 dal gossip che voleva come concorrente il figlio di Antonacci. Piccolo G. non è figlio d’arte.