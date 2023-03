Amici 22 Ramon Agnelli chi è: Instagram e TikTok

Chi è Ramon Agnelli, ballerino del Serale di Amici 22 e da dove viene: ha fatto coming out su Instagram ma è fidanzato o single. Scopriamo la vita privata e il dramma del ballerino

Ramon Agnelli, 21 anni, è uno dei ballerini del Serale di Amici di Maria De Filippi, specializzato in danza classica, nato a Turate, in provincia di Como, nel 2001 dove vive con la famiglia prima di girare il mondo per la sua grande passione. Il giovane è tanto talentuoso quanto riservato, come dimostra il fatto che nel corso dei mesi trascorsi all’interno della scuola di Maria De Filippi sia riuscito a tutelare al meglio la sua vita privata, della quale conosciamo comunque diverse informazioni. Partiamo però dalle basi, ovvero dal fatto che non soltanto sia nato nel capoluogo lombardo, ma che a Milano Ramon Agnelli vi è anche cresciuto, frequentando l’Istituto Marcelline, in ambito scolastico, e l’Accademia Ucraina di Balletto per la sua formazione nella danza come ballerino classico. Così come altri concorrenti del talent di Canale 5, anche il 21enne vanta una grande esperienza, considerando come si sia già esibito su importantissimi palcoscenici. In ambito milanese, infatti, Ramon Agnelli ha ballato a La Scala, ovvero l’apice in ambito italiano, per poi esibirsi anche a Il Metropolitan e il teatro Arcimboldi, che il pubblico ben conosce per le registrazioni di Zelig. La sua carriera, però, vanta anche un percorso internazionale, per questo è uno dei favoriti al Serale di Amici 22, cui ha deciso di prendere parte per ottenere una vetrina che possa risultare decisiva.

L’obbiettivo è spiccare definitivamente il volo, perfezionando al tempo stesso alcuni aspetti della propria tecnica. A dimostrazione del suo impegno lavorativo al di fuori dei confini italiani, va sottolineato come lo studente della scuola di Maria De Filippi abbia preso parte al Prix de Lausanne, evento prestigioso e rinomato, giungendo in semifinale. Molto presente sui social, permette ai fan di seguire il suo percorso su Instagram, dove vanta più di 66mila follower (@ramon_agnelli) e su TikTok, dov’è seguito da più di 58mila persone (@agnelli_ramon). Non solo soddisfazioni dal punto di vista professionale, però, anche un profondo dramma personale del quale non conosciamo numerosi dettagli, e probabilmente è giusto che sia così: Ramon Agnelli ha perso sua madre a causa di una grava malattia e questa perdita lo ha ovviamente segnato nel profondo. Guardando a un altro aspetto della sua vita privata, proviamo a capire se Ramon Agnelli sia fidanzato o single: la seconda opzione sembra quella vincente, dal momento che non sembra esserci un amore nella casa di Amici 22 o all’esterno per il ballerino di danza classica. Ramon Agnelli è single, pare, e su Instagram ha tempo fa fatto coming out con il pubblico che lo segue con passione.

Amici 22 Ramon origini

Le informazioni sulla vita privata di Ramon Agnelli al di fuori di Amici 22 partono dalle sue radici. Le origini del ballerino di danza classica affondano le radici a Nocera Umbra, pur essendo nato in provincia di Como, ma ha trascorso la maggior parte della sua vita a Milano. Italiano al 100%, dunque, anche se sul web c’era chi avanzava l’ipotesi che fosse di origine spagnola. Ha perso sua madre nel 2013 a causa di un brutto male e, parlando un po’ di sé, ha spiegato d’essere cresciuto con sua sorella, alla quale è enormemente legato. I due hanno dovuto far fronte, insieme, a un vero e proprio dramma e lei è oggi la sua fan numero uno. Una curiosità su di lui, Ramon Agnelli non è ovviamente figlio di Manuel giudice di X Factor.