Che Dio Ci Aiuti 7 come finisce: Azzurra suora e il destino di Elia

Il finale di Che Dio Ci Aiuti 7 svela Azzurra suora, se Sara e Emiliano si mettono insieme e l’affidamento di Elia

Che Dio Ci Aiuti 7 finisce nel migliore dei modi anche se il finale lascia l’amaro in bocca per ciò che accade ad Azzurra. L’ultima puntata si apre con Suor Teresa che decide non voler svelare a Sara di essere la madre naturale di Elia mandando Azzurra su tutte le furie. La Madre Superiora che vuole a tutti i costi gestire la situazione a suo modo denuncia così la novizia per insubordinazione al vescovo mettendo così a rischio il passaggio della novizia a suora. Il personaggio interpretato da Francesca Chillemi però non si dà per vinta e insiste nel voler portare a galla la verità. Nel frattempo Emiliano sempre più geloso di Marco ascoltando la telefonata si insospettisce che il ragazzo possa aver truffato Sara, si reca in una concessionaria e scopre che in realtà non era venuto ad Assisi per vendere auto come invece aveva confidato in convento ai suoi amici, non solo scopre che l’ex compagno di classe dell’estetista ha fotocopiato i documenti della fidanzata. Preoccupato per Sara, scoppia una sera a cena mettendo spalle al muro Marco che è costretto a dire la verità: è vero ha fatto firmare a Sara un documento ingannandola e le ha fotocopiato i documenti ma solo per regalarle un centro estetico a Roma. Anche in questo caso lo psichiatra non si dà pace perché continua a trovare bugiardo il ragazzo e restituisce a Sara una polaroid in cui era giovanissima insieme a Marco in una festa. Quella foto scatena nella madre di Elia un terribile ricordo, a quella festa quella notte fu vittima di violenza e rimase appena diciottenne incinta del figlio che credeva di aver perso subito dopo il parto. Dopo aver rivelato questa triste verità ad Azzurra e Emiliano, Marco confessa: quella sera era presente anche lui e non fece niente per evitare che la giovane rimanesse vittima di un suo amico. Non si è mai perdonato questo errore e voleva pulirsi la coscienza regalandole un negozio d’estetica. Sara non riesce a calmarsi, prende dei tranquillanti e sale in macchina per farsi un giro ma non si accorge che Elia l’ha seguita nascondendosi nei sedili posteriori, fa un incidente ma per fortuna lei e il bambino riportano pochi danni. Il problema è che suor Teresa è ancora più convinta che Sara sia una giovane irresponsabile che agisce senza pensare alle conseguenze consigliando all’assistente sociale di non dare peso che Sara sia la madre naturale di Elia perché non pronta e sarebbe giusto affidarsi suo nipote ad una nuova famiglia più preparata. Inoltre denuncia nuovamente Azzurra al vescovo che decide di sospendere la sua vestizione da suora. Arriviamo quindi a come finisce Che Dio Ci Aiuti 7 nel dettaglio.

Che Dio Ci Aiuti 7: Azzurra suora

Azzurra fa un discorso molto forte a suor Teresa dicendole che non riesce a vedere l’amore che Gesù aveva per i più deboli in Sara perché non ha mai perdonato in realtà sua sorella per aver lasciato la madre e la sorella in casa quando la donna si è tolta poi la vita. Inoltre la novizia rivela ad Emiliano che Sara è la mamma di Elia e l’estetista ascolta questa forte verità scoprendola per la prima volta e insieme ad Azzurra ricostruisce l’accaduto. Michelangelo, il papà di Elia, l’aveva adescata in un locale per raccontarle la verità pentito di aver comprato suo figlio fingendo che fosse morto e volendo così in fin di vita dare una possibilità al bambino di crescere sia con la sua madre naturale che con Luisa, sua madre adottiva. All’epoca la ragazza era ricattata e all’epoca seduceva uomini sposati per scattare foto compromettenti e credeva che Michelangelo fosse uno di questi fedifraghi. Quando scopre che in realtà non erano quelle le intenzioni dell’uomo, scappa via impaurita rubandole l’orologio, Michelangelo ha un infarto e muore. Luisa nello zainetto del marito scopre il telefonino con il numero di Sara e la contatta pensando che sia la sua amante e l’estetista le dà un appuntamento per raccontarle tutto, restituire pentita l’orologio. Solo dopo averla telefonata, il personaggio interpretato da Elena D’Amario legge la lettera in cui scopre di non essere la vera madre di Elia e scappa dal convento per non incontrare Sara. Per questo quella notte fece l’incidente che le è costato la vita. Ricostruito il tutto Sara corre in ospedale per abbracciare Elia e mentre dorme confessa tutto il suo amore materno per lui nonostante sia frutto di una violenza. Suor Teresa ascolta dalla porta dell’ospedale queste tenere parole e si rende conto di aver sbagliato tutto. La Madre Superiora torna in convento, abbraccia Azzurra e richiama Azzurra per mettere in ordine le cose ma già ci avevano pensato suor Angela e suor Costanza minacciandola: Azzurra diventerà suora. Nel frattempo Emiliano aveva lasciato Corinna, dopo aver scoperto non era la ragazza del bagno si è reso conto che non era felice con lei perché era innamorato di Sara così lo psichiatra mette degli specchi in giardino per fare la sua dichiarazione d’amore dicendole che lui è felice solo quando sta con lei e si lasciano andare ad un bacio appassionato. L’ultima puntata di Che Dio Ci Aiuti 7 si conclude con Sara e Emiliano che prendono in affido Elia e con Azzurra che viene ordinata suora con la vestizione per mano di suor Angela.