Che Dio Ci Aiuti 8 si farà: lo spoiler sul nome da suora di Azzurra

L’ottava stagione di Che Dio Ci Aiuti si farà, a confermarlo la casa di produzione già al lavoro per il sequel con suor Azzurra e il matrimonio di Sara e Emiliano

I fan possono stare tranquilli, Che Dio Ci Aiuti 8 si sarà e farà come al solito appassionare i telespettatori. Il gran finale della settima stagione della fiction Rai aveva un po’ insospettito perché aveva chiuso diverse storie importanti: c’è stato il lieto fine tra Sara e Emiliano con il piccolo Elia e il passaggio di Azzurra da novizia a suora. Eppure c’è ancora molto da raccontare e molti ostacolare da superare, prima di tutto l’unica a non aver un fidanzato è Cate Saltalamacchia mentre Ludovica ha trovato la sua serenità lasciando sua madre a scontare la sua pena e trovando l’amore con Ettore per la ragazza non è stata una stagione ricca di belle notizie. È stata scartata dal Conservatorio e la sua infatuazione per Giuseppe si è rivelata una cotta priva di fondamento dunque protagonista secondaria rispetto ovviamente ad Azzurra sarà Cate e scommettiamo che l’unico uomo ad occupare la stanza di Emiliano potrebbe essere proprio la sua futura dolce metà. A confermare che Che Dio Ci Aiuti 8 si farà è la stessa casa di produzione Lux Vide che da più di dieci anni firma la fiction per la Rai. Luca Bernabei in persona a TV Sorrisi e Canzoni ha dichiarato che si sta già discutendo non solo della nuova stagione della serie con Francesca Chillemi ma anche di Don Matteo con Raoul Bova. Gli spoiler parlano di un crossover con Un Passo dal Cielo 7 e non è escluso che si possa tornare a parlare di Emiliano e Sara magari con un matrimonio per favorire anche l’adozione definitiva di Elia. Ci sono anche diversi ipotesi sul nome che ha scelto Azzurra come suora, potrebbe essere proprio Suor Angela (come accaduto già per Raoul Bova che ha scelto Don Matteo oppure il nome della sua adorata mamma scomparsa).

Che Dio Ci Aiuti 8 in Un Passo dal Cielo 7

Avremo modo di assaporare un assaggio di Che Dio Ci Aiuti 8 che ci sarà l’anno prossimo già a partire dalle prossime settimane con l’arrivo di Un Passo dal Cielo 7, nello specifico il 30 marzo. Come è noto la fiction è girata in Cadore e in Friuli Venezia Giulia si trovano anche suor Teresa e Azzurra per una gita, succede però l’irreparabile, viene rubato loro l’adorato pulmino di suor Angela e subito corrono in commissariato per denunciare il furto. È possibile vedere nello spot anche una piccola scena di ciò che si vedrà poi più nel dettaglio in onda, dovranno vedere una serie di sospettati e si soffermeranno anche sulla loro bellezza dando dei voti. Questo scatenerà le risale esilaranti del commissario Nappi che si divertirà molto ad avere a che fare con suor Teresa e Azzurra. Non è la prima volta che Lux Vide dà vita a crossover all’interno delle fiction prodotte dalla stessa casa di produzione, era già accaduto con Don Matteo e Che Dio Ci Aiuti e con Don Matteo e Doc. L’anno prossimo sarà ricco di sorprese: ci sarà Doc 3 con le riprese che inizieranno a maggio e Viola come il mare 2.