Grande Fratello Vip secondo finalista: chi è uscito 16 marzo nomination

La puntata di ieri sera 16 marzo del GF Vip ha decretato il secondo finalista di questa edizione: chi è uscito, nomination e sorprese

Il televoto di ieri sera del 16 marzo del GF Vip non ha decretato chi è uscito dalla Casa e quindi non c’è stato eliminato ma il pubblico ha deciso chi è il secondo finalista di questa edizione dopo Oriana Marzoli. I concorrenti coinvolti nel televoto sono stati Milena, Antonella, Daniele, Luca Onestini, Giaele, Nikita e Micol ma erano ignari che si contendevano un posto in finale. Giocando con le percentuali Alfonso Signorini ha mischiato le carte e ha subito escluso Luca Onestini e Daniele, poi successivamente è stato il turno di Milena e Giaele che in realtà sono state le meno votate raggiungendo entrambe a malapena l’1%. Le tre concorrenti rimaste, Micol, Antonella e Nikita, sono state invitate in studio per un confronto diretto sia tra di loro che con le opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Scontro forte con Antonella e Nikita che hanno escluso una possibile vittoria di Micol e la stessa Incorvaia che dava per certo una sua sconfitta precisando però che il pubblico così facendo avrebbe fatto un errore. La prima delle tre ad essere esclusa per il posto come seconda finalista nella puntata del 16 marzo del GF Vip è stata Antonella Fiordelisi apparsa decisamente delusa per il risultato e per le critiche ricevute da Orietta Berti. L’ex schermitrice ha ottenuto il 22% dei voti classificandosi in realtà al secondo posto, mentre al terzo posto è arrivato Daniele con il 21%, solo il 3% invece per Onestini. In studio sono rimasti Micol e Nikita e nonostante i sondaggi dessero per favorita la Pelizon arriva il colpo di scena. La seconda finalista del GF Vip è Micol che ha ottenuto il 33% delle preferenze mentre Nikita è arrivata solo al 19% accontentandosi del quarto posto.

GF Vip cosa è successo ieri sera 16 marzo

La puntata di ieri sera 16 marzo del Grande Fratello VIP ha visto due sorprese, una per Micol che ha finalmente ricevuto un videomessaggio dal fratello come richiesto da settimane, e per Andrea che ha avuto la visita dello zio Matteo Materazzi, un secondo padre per l’ex calciatore. Parole d’affetto anche per Giaele che ha parlato nuovamente della mamma e dei suoi problemi di salute, colpita da ictus qualche anno fa, con l’ereditiera che ha rivisto foto della mamma e ha riletto gli auguri di compleanno che le aveva scritto sui social. L’inizio della puntata di ieri sera 16 marzo del GF Vip è stato monopolizzato dal risultato del televoto che ha di fatto mandato in crisi Antonella Fiordelisi. La fidanzato di Edoardo Donnamaria sente la mancanza del volto di Forum e si sente sola perché giudicata per qualsiasi comportamento, oltre al televoto però incide anche la lontananza da Donnamaria con cui sogna di andare a vivere in una villetta. Un piccolo blocco è stato dedicato anche a Luca Onestini che a sorpresa si è riavvicinato in amicizia a Nikita. Grazie al compleanno di Antonella Fiordelisi, l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di rivolgere la parola alla Pelizon e di giocare con lei per riallacciare un rapporto inesistente ormai da mesi. L’influencer si è detta contenta di questo cambiamento mentre Luca ha spiegato che alla fine siamo quasi agli sgoccioli del reality e che è giusto viversi gli ultimi giorni in pace e armonia con tutti. Dopo lo scontro avvenuto nella precedente puntata, scatta un altro battibecco tra Alberto e Oriana con De Pisis che accusa la prima finalista del GF Vip di incoerenza perché non schietta e sincera con lui. E’ rimasto infatti colpito dalle parole della venezuelana ma il dialogo tra i due è costante e anche se il rapporto non è più come una volta ci sarà modo tra i due di trovare un equilibrio. Piccolo spazio anche per gli Oriele con Daniele e Oriana che hanno commentato la loro cena romantica che però si è rivelata deludente. La venezuelana si è detta annoiata e pensava di avere un maggior contatto fisico con Dal Moro cosa che invece non è capitata e che ha aumentato i dubbi sul fatto che l’ex tronista sia davvero interessato a lei.

GF Vip chi è stato nominato 16 marzo

Le nomination della puntata del 16 marzo del Grande Fratello Vip sono state divise in due fasi. Nella prima tutti i concorrenti sono stati convocati in super led per la catena di salvataggio: la prima a iniziare è stata Micol, da poco seconda finalista del GF Vip, che ha pescato la carta di Alberto. De Pisis ha salvato Onestini che a sua volta ha fatto il nome di Giaele. La moglie di Bradford ha deciso di salvare Daniele che a sua volta ha scelto Andrea perché nella precedente catena era stato salvato proprio dall’ex calciatore. Maestrelli sceglie tra Milena, Nikita e Antonella di salvare la Miconi che fa la scelta finale. L’attrice e showgirl decide di mandare in nomination Antonella salvando così Nikita. La seconda parte delle nomination della puntata del 16 marzo del GF Vip è avvenuta attraverso i piramidali: Tavassi nomina Nikita perché nonostante l’avvicinamento vuole mandare avanti gli Spartani, Daniele fa il nome di Milena perché con lei ha meno rapporto. Le nomination proseguono con Nikita che sceglie Giaele perché non condividono nulla, Onestini a sorpresa fa il nome di Milena ricambiando così la nomination avuta nella precedente puntata. Milena sceglie Giaele perché sfaticata, Antonella nomina Tavassi perché la persona più vicina a Micol, Alberto e Andrea invece si nominano a vicenda. Infine Giaele, Oriana e Micol scelgono Nikita. I nominati al televoto della prossima puntata sono Nikita, Antonella, Milena e Giaele. La più votata sarà la terza finalista del GF Vip mentre la meno votata sarà eliminata.