Andrew Howe padre chi è: un grande campione

Chi è il padre di Andrew Howe, perché l’atletica ha due papà: chi è la fidanzata del campione di salto in lungo

Il padre di Andrew Howe, 37 anni, porta il suo stesso nome, come spesso accade negli Stati Uniti, dove si usano senior, junior ed eventuali numerazioni di continuo, così da evidenziare la discendenza. Nato a Los Angeles il 12 maggio 1985, l’ex lunghista è figlio di due sportivi. Tutti conoscono sua madre, René Felton, famosa ostacolista afroamericana, che ha dato alla luce il giovane in California. Il padre di Andrew Howe è Andrew Howe Senior, impegnato ormai molti anni fa in ben altro ambito sportivo. Si tratta infatti di un ex calciatore americano, le cui origini sono tedesche, secondo alcune fonti straniere è stato un partecipante esperto di sport amatoriali a lunga distanza come l’Ironman triathlon. I suoi genitori hanno divorziato quando l’atleta aveva appena 18 mesi e, insieme alla madre, si è trasferito in Italia, a Rieti. Nel corso delle sue tante interviste Andrew Howe non parla mai del padre, sempre e soltanto di sua madre e suo fratello, il che lascia pensare come i rapporti si siano grandemente interrotti nel corso degli anni. Parlando delle ultime fasi della sua carriera, ad esempio, ha spiegato come gli siano state d’aiuto tutte le persone che gli vogliono davvero bene, citando sua mamma, suo fratello e i suoi amici più cari. Si può dire, però, che vi sia un secondo padre di Andrew Howe, anche lui uno sportivo, Ugo Besozzi, saltatore con l’asta che nel 1990 ha sposato René Felton, che ha poi dato alla luce un secondo figlio, Jeremy Besozzi.

Andrew Howe chi è

Andrew Howe, 37 anni, è stato un celebre atleta italiano, nato a Los Angeles nel 1985 e cresciuto a Rieti, dove si è allenato a lungo con sua madre René Felton, divenendo un campione. Tifoso della Lazio, è stato lunghista e velocista, vanta il record nazionale, outdoor e indoor di salto in lungo, rispettivamente 8.47 e 8.30 metri. Una carriera esaltante, che lo ha visto trionfare agli Europei di atletica leggera del 2006 in Svezia. Secondo posto, invece, ai Mondiali di Osaka l’anno dopo, ottenendo il primato italiano di salto in lungo. Tanti gli infortuni per Andrew Howe, che ha visto la propria carriera segnata fino alle sue ultime fasi. Sorriso contagioso e grande fascino, è un appassionato di musica ed è facile vederlo alla batteria armato di bacchette. Qualcosa che non fa unicamente per passione all’interno di casa, ma è da tempo uno dei membri chiave di un gruppo rock alternativo. Se volete ascoltare Andrew Howe suonare, non dovete far altro che cercare i brani dei Craiving. Ha ammesso di non escludere l’ipotesi televisiva in questa seconda fase della sua vita, dopo il ritiro dall’atletica, e Milly Carlucci gli ha già aperto le porte del suo Ballando con le Stelle, dove ha ottenuto il secondo posto nella decima edizione. La fidanzata di Andrew Howe è Giuseppina Palluzzi, anche lei nel mondo dell’atletica. Voci di corridoio li vorrebbero in crisi ma la realtà è ben diversa, con i due più uniti che mai. La coppia vive a Rieti e non ha mai avuto figli.