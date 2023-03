Giuseppe Giofré chi è e perché è famoso il giudice di Amici 2023

Chi è Giuseppe Giofrè e perché è famoso: dalla scuola di Amici alla giuria di Amici passando per le esibizioni con grandi star mondiali

Giuseppe Giofrè è uno dei protagonisti della fase serale di Amici 22, membro di una giuria completamente rinnovata rispetto allo scorso anno, che vede anche la presenza di Cristiano Malgioglio e Michele Bravi. La scuola di Amici è sicuramente uno dei posti più importanti nella vita di Giofrè, che è un ballerino uscito fuori proprio dal programma di Maria De Filippi. Nato a Gioia Tauro, provincia di Reggio Calabria, il 10 gennaio del 1993, sin da bambino Giuseppe si appassiona al ballo, iniziando a studiare da molto piccolo e arrivando a coronare il suo sogno dopo un percorso molto serrato. Ben presto, infatti, Giuseppe Giofrè decide di dedicare anima e corpo al ballo, trasferendosi per studiare e specializzandosi nell’hip hop. La consacrazione per il nuovo giurato di Amici 22 arriva proprio grazie al programma di Canale 5, dove il ballerino sbarca nel 2011, supera tutta la fase giornaliera e arriva al serale, riuscendo anche qui a imporsi e a ottenere la vittoria nella categoria ballo. La vittoria di Giuseppe Giofrè è rimasta negli annali di Amici perché ottenuta in un’edizione particolare, che ha visto anche la presenza di molti volti noti dello show, ovvero i protagonisti della categoria Big, vecchi alunni della scuola che si sono sfidati in una sorta di torneo dei campioni, con la vittoria finale di Alessandra Amoroso. Con il trionfo ad Amici 11, Giuseppe Giofrè ha ottenuto una grandissima popolarità in Italia, ma poi la sua stella ha cominciato a brillare anche all’estero, grazie alla sua straordinaria carriera, e oggi Giofrè è un ballerino conosciuto in tutto il mondo, con un seguito di oltre 500.000 followers su Instagram.

Giuseppe Giofrè carriera

La carriera ricchissima di Giuseppe Giofrè offre alla perfezione la risposta alla domanda perché il giudice di Amici è famoso. Poco dopo la vittoria nel talent show, Giofrè ha cominciato a farsi notare anche all’estero, prima danzando in un videoclip musicale di Pitbull e poi partecipando alla versione britannica di X Factor nel corpo di ballo diretto dal coreografo Brian Friedman. Nel 2014, quindi, Giuseppe Giofrè decide di andare a stabilirsi regolarmente in America e sceglie Los Angeles, la città delle star, dove il ballerino entra in contatto con alcune delle grandi icone della musica mondiale e comincia il suo percorso al loro fianco. Una delle prime esperienze del nuovo giudice di Amici è insieme a Taylor Swift, prima nel 2015 nel tour The 1989 World Tour e poi anche nel Reputation Stadium Tour. Nel 2018 il ballerino di Amici è al fianco di Britney Spears e nel 2019 accompagna Jennifer Lopez nel suo Its My Party Tour. Negli ultimi anni, il giudice di Amici 22 ha affiancato alcuni dei più grandi artisti internazionali, da Dua Lipa ad Ariana Grande, passando per Ricky Martin, Jason Derulo, Nicki Minak e Camila Cabello. Un successo incredibile, che poi ha riportato Giuseppe Giofrè proprio nella scuola di Amici, prima come ballerino professionista e ora nell’inedita veste di giurato. Nella sua carriera, il ballerino ha anche tentato la via della carriera musicale, rilasciando alcuni singoli nel 2013, ed è stato protagonista di diversi programmi televisivi oltre ad Amici, come Dancing with the Stars, la versione britannica di Ballando con le stelle, e il The Late Late Show di James Corden.