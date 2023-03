Il Cantante Mascherato 2023 maschere quali sono

Quali sono le maschere protagoniste de Il cantante mascherato 2023: nuove figure umanizzate e spuntano già le prime teorie

Tutto pronto per il grande ritorno de Il Cantante Mascherato, giunto ormai alla sua quarta edizione e pronto a sfoggiare maschere nuove di zecca, dietro cui si celano protagonisti del mondo dello spettacolo. Sono dodici in totale le maschere protagoniste de Il Cantante Mascherato 2023 e troviamo sia figure animali che esseri antropomorfi. In quest’ultima categoria rientrano tre maschere: il Cavaliere Veneziano, che ricalca la famosa figura del 700 largamente presente nel teatro di Goldoni, la Stella, che presenta il volto di donna e una corona sul capo e la Rosa, che ha il viso al centro del bocciolo. Per il resto, le altre nove maschere de Il Cantante Mascherato 2023 sono: il Cigno, il Ciuchino, la Cricetina, il Porcellino, il Riccio, l’Ippopotamo, lo Scoiattolo, lo Squalo e i Colombi, che, a differenza di quanto fa intendere il nome, non è detto che si tratti di una coppia di personaggi. L’obiettivo è, infatti, sempre quello di indovinare chi si cela sotto le maschere e, in tal senso, Milly Carlucci a Sorrisi e Canzoni ha anticipato che i vip protagonisti vengono da diversi ambienti e ci sarà ancora più diversità rispetto alle scorse edizioni. L’attesa è talmente alle stelle per il ritorno de Il cavaliere mascherato che sui social già circolano le prime teorie circa l’identità dei vip sotto le maschere, ma per il momento tutto rimane avvolto dal mistero.

Il Cantante Mascherato 2023 la nuova giuria

Nuove maschere e nuova giuria per il Cantante Mascherato 2023, che si presenta in una veste rinnovata, con ben cinque giurati chiamati a scovare le identità dei cantanti mascherati. I due veterani confermati in giuria sono Flavio Insinna Francesco Facchinetti, mentre al fianco dei due arrivano altri grandi nomi dello spettacolo italiano. C’è Iva Zanicchi, protagonista insieme a Milly Carlucci anche dell’ultima edizione di Ballando con le stelle, dove la cantante ha letteralmente dominato la scena con le sue irriverenti barzellette, e poi ci sono Serena Bortone, l’iconica conduttrice di Oggi è un altro giorno, e infine Christian De Sica chiude la nuova giuria de Il Cantante Mascherato 2023. Insieme ai cinque giurati, ci sono anche altri due volti provenienti da Ballando con le stelle e fedelissimi di Milly Carlucci: si tratta di Sara Di Vaira e Rosella Erra, che fanno parte del pool investigativo e medieranno anche le indagini del pubblico. Tante novità, quindi, per questa nuova edizione de Il Cantante Mascherato, che presenta, infine, un’altra grande novità, anche questa mutuata da Ballando con le stelle. Si tratta del mascherato per una sera, ovvero un ospite a sorpresa che di volta in volta sarà protagonista della puntata. Per il primo appuntamento i mascherati per una sera sono ben due e si tratta di una coppia di genitore e figlio, la cui identità è chiaramente da scoprire in corso d’opera. Infine, l’ultima novità per questa nuova edizione dello show di Milly Carlucci è lo spostamento dal venerdì al sabato, un cambiamento che certifica il grande successo del programma di Rai 1.