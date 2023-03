Michele Bravi ad Amici in quale edizione: la verità

Michele Bravi ad Amici, a quale edizione ha partecipato il cantante: la verità sul nuovo giudice del talent di Maria De Filippi. Perché deve tanto a Tiziano Ferro

In molti collegano Michele Bravi ad Amici, come se fosse stato un vero e proprio concorrente ma le cose sono un po’ diverse, anche se è vero che il cantante ha preso parte al talent di Maria De Filippi. Tanti i ruoli avuti da lui nella trasmissione, il che ha creato un forte legame con la padrona di casa, che lo ha voluto per il Serale di Amici 22 come giudice, insieme con Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè. In vista dell’inizio della parte conclusiva del talent, che consacrerà i vari vincitori, lanciando di fatto la loro carriera nella musica e nel ballo, Michele Bravi, 28 anni, ha scritto una lettera aperta a tutti i partecipanti. Qualcosa di insolito ma che si è sentito di fare, col cuore, mettendo in piazza la sua nota sensibilità. Ha voluto offrire loro un po’ della sua esperienza, avendo in prima persona superato degli ostacoli che sembravano enormi e tali da interrompere di fatto la sua carriera.

Inizia subito spiegando che questo è lo spettacolo dei ragazzi e che lui se ne starà soltanto seduto a guardarli e ammirarli. Ha descritto il rapporto che avranno con il pubblico come una storia d’amore irripetibile, esortandoli a sfoggiare quella sicurezza che è stata loro infusa dai tanti professionisti che ruotano intorno al programma. Giunti al Serale di Amici 22, le luci dei riflettori sono tutte per i concorrenti, spingendoli a non aver paura di dare agli altri tutto quell’ammasso di emozioni che custodiscono dentro. Torniamo però al punto principale, ovvero Michele Bravi è stato ad Amici oppure no: la risposta è sì ma occorre precisare che si trattava di un’edizione particolare, ovvero Amici Speciali in onda a maggio 2020. Un periodo decisamente fuori dal normale, dato il Covid, e ancor di più per Michele Bravi, di fatto pronto al suo grande ritorno dopo un anno e mezzo d’assenza dal mondo dello spettacolo. Lo show di Maria De Filippi, che lo ha visto arrivare al secondo posto, gli ha dato la spinta per pubblicare il singolo La vita breve dei coriandoli.

Michele Bravi X Factor

Il nuovo giudice di Amici di Maria De Filippi, Michele Bravi, 28 anni, deve il proprio successo a un altro talent molto famoso, che lo ha visto salire su un palco giovanissimo, a soli 19 anni. Timido ma talentuoso, Michele Bravi a X Factor ha subito messo in evidenza le proprie doti nella categoria Under Uomini assegnata a Morgan. Le sue esibizioni attirano l’attenzione di Tiziano Ferro, che ha deciso di scrivere per lui La vita e la felicità. Un inedito dall’enorme importanza per il giovane cantante, dal momento che è quello che lo ha accompagnato fino alla vittoria di X Factor nel 2013. Un brano che ottiene un riscontro enorme, premiato dalla prima posizione nella classifica FIMI e poi dal disco d’oro. A dimostrazione dell’enorme importanza di quel gesto di Tiziano Ferro, il primo album di Michele Bravi si intitola proprio La vita e la felicità, contenente il singolo e alcune cover proposte dal cantante, in seguito al centro anche del videoclip del suo inedito.