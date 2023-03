Veronica Maya marito e figli: sposata tre volte

Chi è marito di Veronica Maya e quanti figli hanno: perché il primo matrimonio è stato annullato e chi è il primo marito che non l’ha mai perdonata

Il marito di Veronica Maya, 47 anni, è Marco Monaci, che la presentatrice ha accettato di sposare per ben tre volte. Famosa conduttrice e showgirl, amatissima dal pubblico, in tanti non conoscono però molti dettagli della vita privata del volto Rai. Una delle curiosità riguardano le sue origini, infatti Veronica Maya non è nata in Italia, bensì a Parigi il 14 luglio 1977 e il suo vero cognome è Russo. All’età di cinque anni si trasferisce a Piano di Sorrento dove il padre, ristoratore, e la mamma, regista teatrale, gestiscono un ristorante. Come detto il marito di Veronica Maya è Marco Monaci, una storia d’amore splendida con l’uomo che non fa parte del mondo dello spettacolo, essendo un affermato chirurgo plastico. Le prime nozze sono state celebrate ai Caraibi, sulla spiaggia dinanzi a un mare paradisiaco, per poi concedersi un rito civile e, infine, ad aprile 2019 si è celebrato il matrimonio religioso con amici e parenti. Marco Monaci ha 49 anni ed è nato a Messina il 13 maggio 1975. Vanta un’ottima carriera, che lo vede impegnato come professore presso la Scuola di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva presso la Seconda Università di Napoli. È inoltre dottore di ricerca in biotecnologie applicate e chirurgo plastico, come detto, a Roma, Napoli e Londra, dov’è proprietario di tre studi privati. Attualmente è anche titolare di una famosa clinica nel napoletano, nella famosa Via dei Mille. Veronica Maya e Marco Monaci hanno tre figli, il primogenito Riccardo Filippo nato nel 2012, Tancredi Francesco nato nel 2013 e la piccola di casa, Katia Eleonora, nata nel 2016.

Veronica Maya ex marito

L’ex marito di Veronica Maya è Aldo Bergamaschi e la loro è stata una storia felice fino al 2010, poi qualcosa si è rotto e il divorzio è stato davvero sofferto, soprattutto per lui. La coppia si è sposata nel 2005 e per cinque anni Aldo Bergamaschi ha lavorato nel ristorante di Montecarlo con il padre di Veronica Maya. Una famiglia serena ma nel 2010 si sono separati e l’ex marito non ha mai capito realmente le ragioni di questa decisione. Ciò che ha ferito maggiormente l’uomo è il fatto che poco dopo il divorzio Veronica Maya e Marco Moraci siano usciti allo scoperto, sposandosi e avendo tre figli nell’arco di quattro anni. Ferite profonde e difficili da rimarginare, con l’ex marito della conduttrice che, intervistato poco dopo la separazione, aveva spiegato che non l’avrebbe mai risposata, tornando indietro. I due non hanno più nessun rapporto e il matrimonio tra Aldo Bergamaschi e Veronica Maya è stato annullato dalla Sacra Rota sul fronte religioso. Richiesta partita proprio dalla presentatrice, che voleva risposarsi in chiesa con Marco Moraci. Le motivazioni che ha dato fanno male, spiega l’ex marito, sottolineando come abbia detto d’essersi sposata inconsapevolmente la prima volta. Per lei Aldo Bergamaschi aveva messo da parte i suoi sogni d’artista, lavorando duramente per ottenere una certa stabilità per la famiglia, ma oggi è tornato a fare musica e spera un giorno di poter ottenere il successo agognato anche in Italia.