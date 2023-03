Cristiana Ciacci marito: chi è Massimiliano Salvi

La vita privata di Cristiana Ciacci: le foto su Instagram con il compagno e i cinque figli della figlia di Little Tony

Figlia del celebre cantante Little Tony, Cristiana Ciacci è stata spesso una protagonista del mondo gossip e nella sua vita ha avuto ben cinque figli da tre uomini differenti. Oggi, il compagno della figlia di Little Tony è Massimiliano Salvi, 46 anni, uomo che non fa parte del mondo dello spettacolo e che conosciamo soprattutto grazie alle foto che pubblica su Instagram Cristiana Ciacci. Spulciando i social della figlia di Little Tony, troviamo i primi indizi della storia d’amore con Max nell’estate 2021, quando l’uomo ha festeggiato il suo quarantacinquesimo compleanno insieme a Cristiana Ciacci e a due dei suoi figli. Non è noto, però, quando la storia d’amore è cominciata e come si sono conosciuti i due, è evidente solo che tra loro c’è un feeling importante, come testimoniano appunto le moltissime foto che popolano i social della figlia di Little Tony. Max non è il marito di Cristiana Ciacci ma le nozze sono previste per giugno 2023, a febbraio, invece la donna ha festeggiato il compleanno con tutti i suoi figli ed era presente anche Max, simbolo di quanto il legame tra i due sia importante. Dal canto suo, invece, il compagno di Cristiana Ciacci non è, come detto, appartenente al mondo dello spettacolo, ma qualche informazione si può reperire dal profilo Instagram dell’uomo. Max sembra un uomo sportivo, molto appassionato di natura e di montagna, tanto che lo si vede spesso in giro in bicicletta o con gli sci ai piedi, e passa tantissimo tempo in famiglia e al fianco della sua dolce metà. Massimiliano Salvi, futuro marito di Cristiana Ciacci, è un dottore ortopedico con una lunga carriera alle spalle.

Cristiana Ciacci figli

Durante tutta la sua vita, Cristiana Ciacci ha sempre cercato di mantenere il riserbo sulla sua vita privata, proteggendo dalla luce dei riflettori la sua numerosa famiglia. Sappiamo che la figlia di Little Tony ha avuto ben cinque figli, avuti da tre compagni diversi, i cui nomi però non sono noti. Sappiamo però come si chiamano i figli di Cristiana Ciacci e tutti hanno una particolarità che li accomuna: ha infatti deciso di chiamare tutti i suoi figli con nomi che iniziano con la lettera M: Mirco, Melissa, Martina, Melania e Mattia, che è l’ultimo arrivato in famiglia. Sul profilo Instagram della donna possiamo vedere diverse foto dei piccoli, con cui la madre passa moltissimo tempo e che, com’è immaginabile, riempiono le giornate di Cristiana Ciacci. La foto del compleanno di febbraio è sicuramente utile per avere un ritratto di famiglia della figlia di Little Tony, che ha sfruttato quell’occasione per avere tutta la sua numerosa famiglia riunita. Sui social, dunque, ci sono dei lampi della sua vita privata, che per il resto lesina informazioni, tranne alcuni dettagli del suo passato, come la malattia di cui ha sofferto da giovane, l’anoressia, di cui ha parlato in un’intervista a Verissimo a febbraio. Cristiana Ciacci ha raccontato di aver combattuto a lungo con la sua malattia, ma ora sta decisamente meglio e si gode la sua numerosa famiglia e il suo amore con Max.