Il Cantante Mascherato 2023 eliminato prima puntata: chi era nel Cigno

Eliminato a sorpresa nella prima puntata de Il Cantante Mascherato 2023: il Cigno è stato smascherato dai giudici

Il Cigno è il primo eliminato de Il Cantante Mascherato 2023. La maschera ha perso al ballottaggio contro La Rosa ed è stata smascherata ieri sera nella prima puntata del programma condotto da Milly Carlucci. Giuria rinnovata quella di quest’anno con gli ingressi di Iva Zanicchi, Serena Bortone e Christian De Sica accanto ai confermati Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. Tanti gli indizi fin dall’inizio con le varie maschere che si sono esibite e hanno provato a depistare i vari tentativi della giuria e del pubblico guidato da Rossella Erra e Sara Di Vaira. La prima maschera ad esibirsi è stato il Riccio e Christian De Sica ha subito tentato il tutto per tutto ipotizzando che ci fosse Giampiero Mughini, è stato poi il turno del Criceto con Flavio Insinna sicuro di aver individuato di chi si trattasse. Per l’attore è Nathalie Guetta compagna di set in Don Matteo per un’eventuale reunion che farebbe piacere al pubblico Rai. Un po’ più incerti i giudici ieri sera nella prima puntata de il Cantante Mascherato 2023 sui Colombi e la Stella con Francesco Facchinetti che la spara grossa ipotizzando Mina, Celentano, Fedez e Chiara Ferragni. Milly Carlucci abbozza e sta al gioco “perché no?”. Per Stella invece si fanno i nomi di Elisa Isoardi e Simona Ventura. Quasi certo invece lo Scoiattolo Nero con i giudici che sono sicuri si tratti di Valeria Marini. La sfilata viene poi messa in pausa per il Mascherato per una notte, Stefania e Amanda Sandrelli per la gioia di tutto il pubblico e con una promessa di rivedere una delle due a Ballando con le Stelle

Il Cantante Mascherato 2023: chi era il Cigno

Si è proseguito poi con l’ippopotamo e un po’ tutti hanno pensato a Mal mentre Iva Zanicchi azzarda Cristiano Malgioglio che però il sabato sera è in onda su canale 5 come giudice di Amici, dettagli che Milly Carlucci ha evidenziato. Un’altra maschera che dagli indizi appare scontata è La Rosa che dovrebbe essere indossata da Valeria Fabrizi. Tanti gli indizi che portano a lei, così come quelli che vedono Gabriel Garko nella maschera de Il Cavaliere Veneziano. L’ultima maschera a sfilare è il Cigno che alla fine va al ballottaggio con La Rosa. Con il televoto sui social si decide chi dovrà essere eliminato tra le due maschere e il pubblico decide che il primo eliminato del Cantante Mascherato 2023 è il Cigno. Prima di smascherare però si esibisce ancora una volta per la gioia del pubblico. Il Cigno era la coppia formata dalla splendida 90enne Sandra Milo e Antonio Mezzancella, cantante e imitatore. La loro esibizione aveva catturato l’attenzione dei giudici che anche grazie agli indizi disseminati durante la puntata avevano capito che all’interno della maschera ci fosse Sandra Milo. In particolare il dettaglio dei David di Donatello e dei Nastri d’Argento vinti hanno fatto la differenza oltre ovviamente alla riconoscibilissima voce dell’attrice. Tanta delusione sui social per l’eliminazione di una delle maschere più belle di questa edizione.