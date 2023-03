Anticipazioni Il Commissario Ricciardi 2 terza puntata 20 marzo: sposi

Le anticipazioni della terza e penultima puntata de Il Commissario Ricciardi 2 in onda stasera 20 marzo: Manfred chiede in sposa Enrica

Importanti novità dalle anticipazioni della puntata di stasera de Il Commissario Ricciardi 2, spazio infatti in questo lunedì 20 marzo alla terza puntata della fiction Rai che risulta anche essere la penultima prima di salutare nuovamente l’amato personaggio interpretato da Lino Guanciale. Il titolo dell’episodio è infatti Serenata senza nome che lascia già intendere che oltre al solito giallo da risolvere ascoltando le voci dei defunti di morte violenta, a Luigi toccherà fare i conti con la sua fallimentare vita sentimentale tenuta in scacco dalla paura di trasmettere il suo superpotere. Per quanto riguarda l’omicidio da risolvere si tratta di quello del più famoso venditore di tessuti della città che viene trovato morto nel suo negozio. Al di là delle invidie del quartiere rivolte nei suoi confronti per il successo della sua attività, qualche tempo prima era imbattuto in un pugile che aveva trovato successo negli Stati Uniti: l’attrito tra i due era di matrice passionale, lo sportivo è infatti l’amante della moglie del defunto che aveva rivisto dopo anni il suo amato che aveva lasciato appositamente il successo fuori dai confini nazionali per riabbracciarla. La pista che sembra più facile ed elementare per chiudere le indagini non fa desistere il commissario Ricciardi dallo scoprire la verità che non è quella che sembra. Ciò che però appassiona i telespettatori della fiction tratta dall’omonimo romanzo di Maurizio De Giovanni non è solo l’avvincente scoperta del colpevole dell’omicidio del re dei tessuti ma la brutta svolta nella vita sentimentale di Lino Guanciale.

Anticipazioni Il Commissario Ricciardi 20 marzo: Manfred si dichiara a Enrica

Stando alle anticipazioni di stasera 20 marzo de Il Commissario Ricciardi 2, Luigi potrebbe dire per sempre addio alla sua Enrica. Se la contessa Bianca e Livia gli sono costati non poche distrazioni, il cuore del protagonista resta sempre della ragazza della finestra di fronte. La concorrenza però si fa sempre più tenace perché Manfred, che avevamo lasciato titubante nella scorsa puntata, ha deciso di dichiararsi apertamente alla giovane. L’ufficiale nazista ha scelto così di fare un gesto eclatante, organizzare una festa di compleanno ad Enrica a casa sua e davanti ai suoi genitori chiederle la mano. La gelosia del commissario Ricciardi si fa sempre più intensa e inizia così a titubare sulla sua decisione che sembrava ormai certa, quella di non lasciarsi andare alla passione per paura di trasmettere ai suoi figli il suo superpotere visto che lui lo ha ereditato da suo padre. Mentre è indeciso sul da farsi a causa di questi sentimenti contrastanti di protezione e amore, il tempo stringe e arriva la fatidica cena con proposta di matrimonio di Manfred ed Enrica che resta così l’ultimo ago della bilancia della seconda stagione della fiction Rai. Una puntata importante quella di stasera anche perché non sappiamo se la sceneggiatura ha deciso di seguire ciò che accade nei romanzi di Maurizio De Giovanni o se preferisce, con l’approvazione di autore, discostarsi dalla trama originale per creare colpi di scena e suspence televisivi che hanno dei tecnicismi diversi rispetto a quelli letterari.