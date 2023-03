Anticipazioni Uomini e Donne Gemma e Silvio: dentro o fuori

Uomini e Donne le anticipazioni su Gemma e Silvio annunciano la crisi della coppia: ancora una settimana ed ecco cosa succederà

Le anticipazioni di Uomini e Donne Trono Over promettono una clamorosa sorpresa tra Gemma e Silvio, che potrebbero già essere in piena crisi. Nella puntata del dating show di Maria De Filippi, in onda lunedì 20 marzo, il pubblico ha visto la famosissima dama, costantemente criticata da Tina Cipollari anche stavolta, parlare con serenità dell’esterna con il cavaliere Silvio, che ha deciso di portare in un centro benessere. Relax e intimità ma pare che tra i due qualcosa si sia già incrinato, sorprendentemente. Non sarebbe di certo la prima storia lampo per Gemma, che continua a essere single dopo anni trascorsi a Uomini e Donne Trono Over, dove ormai è una presenza fissa e irrinunciabile. Gemma Galgani è scesa nei dettagli, svelando come ci siano stati anche dei momenti piccanti, che però fanno parte della personalità di Silvio, che non ha saputo trattenersi. Lo stare vicini in piscina gli ha trasmesso qualcosa, ha spiegato la dama, scatenando ovviamente più di qualche espressione di Tina e risatine in studio. Una prova per il corteggiatore per fargli capire che non c’è solo la fisicità ma anche il romanticismo.

Il colpo di scena che ha tenuto incollati i telespettatori nella puntata del 20 marzo è arrivata con l’ira di Silvio che ha ritenuto sminuito il pomeriggio vissuto insieme minacciando di uscire dal programma con Gemma che è riuscita poi a trattenerlo. Le anticipazioni di Uomini e Donne Trono e Over sulla coppia Gemma e Silvio secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni parlano in realtà di una crisi sempre più insanabile con la coppia che si è data una settimana di tempo per capire se è il caso di continuare con la frequentazione o chiudere definitivamente. Il motivo è sempre lo stesso, Gemma non si trova a suo agio con la fisicità richiesta da Silvio che a sua volta vuole dopo più di un mese avere conferme del fatto che la dama sia davvero attratta da lui. Non c’è stato nessun momento di intimità perché la Galgani non riesce a sbloccarsi e a tollerare l’estrema schiettezza del cavaliere 72enne e continua a sentirsi sminuito e poco desiderato come sperava. È stato lo stesso Silvio che voleva chiudere come già d’altronde in precedenza ma poi riflettendo in studio anche con l’aiuto di Tina e Gianni si è dato un’altra settimana di tempo per conoscere più approfonditamente Gemma.

Uomini e Donne chi è Silvio

Silvio, 71 anni, di Novara, si è presentato a Uomini e Donne per corteggiare Gemma Galgani. Questo è sempre stato il suo unico obiettivo infatti ha più volte dichiarato che nel caso la frequentazione andasse male è pronto ad andare via perché felice della sua vita e senza problemi. Il cavaliere si è descritto come un uomo libero in tutti i sensi, senza limitazioni, adora prendersi cura del suo corpo infatti va in palestra tutti i giorni, location scelta anche in una delle esterne organizzate con Gemma, è divorziato e ha due figlie che lavorano nel campo della moda e nel corso della sua vita ha avuto donne più giovani ma anche più grandi di lui. Si è sempre divertito senza grossi problemi, di lavoro faceva l’imprenditore e ha spiegato di essere stato un uomo schietto e deciso e di non aver mai tradito come invece facevano tanti amici e colleghi perché preferiva interrompere una relazione quando questa non funzionava più.