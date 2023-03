Giaele De Donà madre: malattia aveva solo 23 anni

Tatiana è la madre di Giaele De Donà del GF Vip: la malattia che l’ha colpita quando la figlia aveva solo tre anni

Giaele De Donà si è distinta al Grande Fratello Vip anche per la sua particolare storia familiare che ha portato con grande schiettezza raccontandosi ai telespettatori: il racconto della malattia di sua madre Tatiana, in particolare, è arrivata al cuore del pubblico. In diverse occasioni la gieffina si è ritrovata faccia a faccia con Alfonso Signorini parlando della sua infanzia e della sua adolescenza che ha affrontato con non poche difficoltà. Fin dalla sua esperienza nel reality di Ti Spedisco in Convento e in diverse puntate del programma condotto da Alfonso Signorini più volte la moglie di Bradford Beck è entrata nel dettaglio spiegando dei problemi di salute di sua madre Tatiana. È stato però alla vista del videomessaggio mandato dalla donna che si è aperta totalmente facendo crollare quel muro di privacy che in passato avevano riguardato la sua vita privata. La malattia della madre di Giaele De Donà è un ictus che purtroppo ha colpito la donna quando aveva solo 23 anni e la figlia ne aveva solo 3. L’emorragia cerebrale è stato a seguito di un aneurisma. Tatiana per un breve periodo di tempo aveva perso anche la memoria e quindi non riusciva a riconoscere la concorrente del Grande Fratello Vip però dopo poco è riuscita a riprendersi e in sedia a rotelle ha ricominciato la sua nuova vita non facendo mancare nulla ai suoi figli. Un giorno è andata via anche dall’ospedale appositamente anche per poter omaggiare Giaele il giorno del suo compleanno.

Giaele De Donà vita privata

La De Donà ha anche spiegato che da giovanissima si sentiva in colpa per la vita che aveva fatto e che sua madre non aveva potuto fare a causa della malattia e affrontò così il discorso con Tatiana che stringendola a sé le disse che non doveva provare queste sensazioni ma che doveva vivere la sua vita per due, anche per lei. Da quel momento Giaele ha spiccato il volo iniziando la sua carriera da modella, trasferendosi a Milano e iniziando a progettare il suo brand di moda, suo attuale lavoro, non staccandosi però mai dalla sua adorata mamma a cui le ha fatto una grande sorpresa l’anno scorso. Ha scelto di sposarsi con un matrimonio particolare durato diversi giorni in Messico con l’imprenditore Bradford Beck. La scelta della location delle sue nozze non è stata di certo casuale, una località così esotica è stata voluta per far trascorrere dei giorni particolare a sua madre e farle vivere delle emozioni importanti divertendosi visitando questo bellissimo Paese del centro America avendo la possibilità di avere qualche giorno di vacanza da vivere in spensieratezza. Nonostante la grande forte che ha dimostrato Giaele De Donà nel corso della sua avventura al GF Vip, non sono mancati i momenti di sconforto, non solo per il ricordo della malattia di Tatiana ma anche per suo marito Bradford Beck che non le ha mai fatto una sorpresa limitandosi a sole due lettere nel corso del programma che più che rincuorarla hanno aumentato i suoi dubbi sul futuro del matrimonio.