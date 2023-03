Il commissario Ricciardi 3 si farà: parla Lino Guanciale

Quando esce Il Commissario Ricciardi 3: Lino Guanciale parla della terza stagione. La trama delle nuove puntate

Il Commissario Ricciardi 3 si farà si chiede il pubblico dopo il gran finale della seconda stagione. L’amata fiction Rai, tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni, si è conclusa con il quarto episodio, Rondini d’inverno. Due appuntamenti in meno rispetto alla prima stagione, considerando come la produzione dello scrittore napoletano non sia di certo infinita. In tale ottica viene da chiedersi se si farà Il Commissario Ricciardi 3, e la risposta ufficiale è stata data dal protagonista Lino Guanciale, che ha parlato del futuro del suo adorato personaggio. Possiamo dire senza dubbi che le nuove puntate si faranno, dal momento che, come spiega l’attore, vi è abbastanza materiale per la terza stagione. Anche quando esce Il Commissario Ricciardi 3 ha una risposta certa. Su questa domanda ha risposto il protagonista Lino Guanciale, che ha però spiegato d’essere impegnato in un’altra serie TV al momento, Un’estate fa, ma soprattutto di doversi dividere tra teatro e la sua famiglia. I tempi però dovrebbero essere i soliti, con il lavoro sul set che riprenderà verso la fine del 2023, ma per vedere le nuove puntate del Commissario Ricciardi 3 i fan dovranno attendere l’inizio del 2025. Ovviamente ci sono diversi nodi da sciogliere, il numero di episodi, se distaccarsi maggiormente dai libri di Maurizio De Giovanni o tenere fede alla trama originale del romanzo, chiudendo così il capitolo della saga dal punto di vista televisivo.

Il Commissario Ricciardi 3 trama

Per dedurre la trama de Il Commissario Ricciardi 3 si possono fare i conti con i tredici romanzi e quattro racconti di Maurizio De Giovanni, ma vediamo quanto materiale è stato già utilizzato per portare in televisione i 10 episodi che compongono le prime due stagioni. Occorre precisare come ogni puntata abbia quasi la durata di un film e sia stata usata per adattare un intero romanzo. Questo vuol dire che 10 volumi della produzione dello scrittore sono già stati trasformati e ciò che resta sono i seguenti titoli: Per mano mia, L’ultimo passo di tango (raccolta di racconti), Il purgatorio dell’angelo, Il pianto dell’alba e Caminito. Sulla base dei romanzi e racconti che mancano all’appello, vi proponiamo a grandi linee la trama de Il Commissario Ricciardi 3. Nelle nuove puntate vedremo il personaggio di Lino Guanciale iniziare a frequentare finalmente il suo grande amore, Enrica, ma è attanagliato dal grande segreto che le nasconde.

Prima o poi dovrà fare i conti con la propria natura, rivelandole quella maledizione che gli fa temere un futuro da padre. Da questo punto in poi, però, dobbiamo sottolineare il rischio Spoiler, dal momento che le trame dei libri danno per scontato che il lettore conosca i fatti narrati in precedenza. Se non volete rovinarvi qualche sorpresa, fermatevi qui. Sappiamo che, dopo tante peripezie, il Commissario Ricciardi riuscirà a sposare la sua amata Enrica, trovando quella felicità che gli sembrava impossibile. La coppia aspetta una figlia ma c’è qualcuno che detesta questa loro famiglia serena e colma d’amore. Si tratta di Livia, che non ha mai smesso d’amare Ricciardi e riprende la sua vita fatta d’eccessi, ignara del fatto che qualcuno stia tramando nell’ombra per farle del male. Accusata d’omicidio, seppur innocente, potrà fare affidamento soltanto sul grande amore della sua vita, anche se questi non la ricambia. Una grande felicità richiede spesso un prezzo di pari entità e così vedremo la vita di Ricciardi del tutto sconvolta, rischiando di trascinare un uomo buono in un pozzo oscuro e senza fondo.