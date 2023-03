Brave ragazze dove è stato girato: location da sogno

Dove è stato girato Brave ragazze: le location del film con Ambra Angiolini che nascondono cari ricordi della regista

Dove è girato il film Brave ragazze del 2019 ha permesso di conoscere location che in tanti conoscono ma sempre poco valorizzate. La pellicola racconta la storia di quattro donne che cercano di dare una svolta alla propria vita decidendo di mettere su una rapina in banca per trovare i soldi per realizzare i propri sogni. Il film è ambientato nel 1981 a Gaeta e proprio nella cittadina laziale si trova la maggior parte delle location. Gaeta è un luogo caro alla regista del film, Michela Andreozzi, che ha raccontato di averci vissuto lei stessa gli anni ’80 e quindi ha messo molto della sua esperienza nella location del film. Brave ragazze è girato in alcune zone nevralgiche di Gaeta: dalle bellissime spiagge su cui sorge il paese al lungomare Caboto, la passeggiata principale della città, dove si svolge il fulcro della vita mondana della città. In Brave Ragazze troviamo poi altri luoghi simbolo di Gaeta, come il Tempio di San Francesco, che al contrario di quanto lascia intendere il nome è il luogo di culto principale della città e sorge proprio nel centro storico, e via Indipendenza, dove si svolge il mercato cittadino. Il film di Michela Andreozzi, dunque, rende omaggio ad una delle località di mare più amate dai turisti del litorale laziale, ma le location del film non si fermano qui. Brave ragazze è infatti girato in parte anche a Fondi, un’altra città del litorale laziale che si trova in provincia di Latina, e alcune scene della pellicola prendono vita a Roma, quando si è avvertita la necessità di collocare l’azione in un contesto più cittadino.

Brave ragazze cast

Nella splendida cornice di Gaeta prende vita, dunque, il film che si basa su un cast al femminile di altissimo livello. Troviamo infatti tra le protagoniste Ambra Angiolini, che interpreta Anna, una donna sola e con due figli da mantenere, che ha bisogno dei soldi della rapina per dare una svolta alla sua vita e a quella dei figli. Nel cast di Brave ragazze troviamo poi Serena Rossi, attrice volto di molte fiction come Mina settembre, che invece veste i panni di Maria, una donna molto religiosa che subisce quotidianamente la violenza del marito dipendente dall’alcol. Completano il quadro delle quattro brave ragazze protagoniste del film Ilenia Pastorelli, protagonista di film come lo chiamavano Jeeg Robot e Benedetta Follia, e Silvia D’Amico, che abbiamo visto in pellicole come Non essere cattivo e The Place. Queste due attrici interpretano le due sorelle Chicca e Caterina, che coltivano rispettivamente il sogno di trasferirsi in Inghilterra e di andare a Roma per studiare all’università. Oltre alle quattro protagoniste, troviamo anche molti altri grandi nomi nel cast di Brave ragazze: Luca Argentero veste i panni del commissario Morandi, il poliziotto che deve indagare sulla rapina compiuta dalle quattro protagoniste, mentre Max Tortora interpreta Don Backy. Nel film c’è un ruoplo anche per la stessa regista, Michela Andreozzi, che interpreta Franca. Completano il cast di Brave ragazze Massimiliano Vado, Fabio Morici, Stefania Sandrelli e il piccolo Federico Ielapi. Il film, infine, è ispirato a un’incredibile storia vera, quella di una banda di giovani ragazze madri che nella Francia degli anni Ottanta misero a segno una serie di colpi che fecero molta notizia.