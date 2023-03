Denny Mendez oggi: marito e figli

Che fa oggi Denny Mendez: da Miss Italia 1996 all’impegno nel sociale, i dettagli sulla sua vita privata con marito e figlia

Cosa fa oggi Denny Mendez che è stata una storica vincitrice di Miss Italia nel 1996 che divide la sua vita tra il marito e la figlia e la sua attività. È stata la prima modella di origine non italiana a vestire l’ambitissima fascia. Sono passati ormai più di 25 anni da quella storica vittoria e oggi Denny Mendez di origini dominicane ha 44 anni e una ricchissima carriera alle spalle. Dopo la vittoria di Miss Italia nel 1996 ha intrapreso la carriera da attrice, apparendo in moltissime fiction e film di successo, tra cui Un posto al Sole. Oggi continua ad essere un’attrice molto prolifica, ma ha deciso di orientare la sua carriera verso una specifica direzione. Denny Mendez è molto attiva nel campo della filantropia, come si legge anche sulla sui biografia di Instagram, e ha deciso di portare il suo impegno nel sociale anche in scena, vestendo i panni della protagonista nella piece teatrale Cose di ogni giorno, dove interpreta il ruolo di una donna che cerca in ogni modo di far sentire la propria voce e di ottenere la propria indipendenza. Rimane molto ricca, dunque, la carriera della dominicana che da quella fascia di più bella d’Italia ne ha fatta di strada. Per ciò che concerne la vita privata, la miss ha avuto una lunga relazione con Oscar Generale, produttore cinematografico di origini italiane, giunta a termine però circa un anno fa. I due sono stati insieme per circa dieci anni, si erano conosciuti in occasione del Festival di Cannes, Generale ha chiesto pubblicamente a Denny di sposarlo e i due hanno intessuto una stretta collaborazione anche sotto il punto di vista lavorativo, con l’ex modella che ha recitato in diversi film prodotti proprio dal marito. Insieme, Denny Mendez e suo marito Oscar Generale hanno anche avuto una figlia, India Nayara, nata a Los Angeles il 9 settembre del 2016. Nel marzo 2022, poi, è arrivato l’annuncio della fine della storia d’amore tra Denny e Oscar, col produttore che ha dato la notizia su Facebook, senza svelare dettagli sui motivi della separazione.

Denny Mendez Miss Italia

Oggi, dunque, Denny Mendez è un’attrice molto ben avviata, una mamma a tempo pieno ed è anche molto impegnata nel social. L’ex modella dominicana si è costruita una carriera importante grazie soprattutto alla vittoria a Miss Italia nel 1996, un trionfo che l’ha fatta entrare nella storia. La ragazza ha ottenuto la partecipazione al concorso ottenendo la fascia di Top Model Tomorrow Toscana e poi durante la kermesse si è distinta ottenendo la fascia di Miss Cinema e vincendo la kermesse, posizionandosi davanti alla sarda Ilaria Murtas e a Maria Mazza, divenuta anche lei un personaggio televisivo molto noto. Quell’edizione di Miss Italia è stata molto ricca, ha visto la partecipazione anche di altre ragazze che avrebbero costruito una carriera proficua nel mondo dello spettacolo e come detto è stata la prima a incoronare una modella di origini non italiane, non senza creare alcune polemiche. Quella di Denny Mendez però, come ha poi evidenziato la sua carriera, è stata sicuramente una vittoria meritata e importante per dare il via a un grande percorso.